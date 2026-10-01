Suspendieron la ejecución a Christa Pike, luego de sobrevivir dos veces a la inyección letal + Agregar ámbito en









Así lo confirmó el gobernador de Tennessee y señaló que la decisión es "una de las responsabilidades más series" que tiene el Estado. Esta ejecución es la segunda interrumpida en el año.

El Departamento Correccional de Tennessee, que se encargó de la ejecución, emitió un comunicado defendiendo su gestión del caso. WBIR

Luego de que la condenada a muerte Christa Pike sobreviviera a dos intentos de inyección letal, la Justicia de Tennessee, EEUU, suspendió su ejecución. Así lo confirmó el gobernador Bill Lee e hizo referencia a que este freno aplicará durante el resto del 2026.

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Lee afirmó que las ejecuciones legales se encuentran entre las "responsabilidades más serias" del Estado y añadió que ordenó una investigación independiente "para determinar exactamente qué ocurrió", según declaró a CBS.

Suspendieron la ejecución a Christa Pike, luego de sobrevivir dos veces a la inyección letal En declaraciones a los periodistas esta mañana, Lee expresó: "Estoy muy decepcionado, al igual que los habitantes de Tennessee, por lo que sucedió anoche", en referencia a los dos intentos de inyección a los que se sometió a Pike. A su vez, su orden de suspender todas las ejecuciones coincidirá con la ejecución prevista para el 3 de diciembre del asesino convicto Gary Sutton.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Pike afirmaron que ella necesitaba "medidas para salvarle la vida" tras su fallida ejecución. El Departamento Correccional de Tennessee, que se encargó de la ejecución, emitió un comunicado defendiendo su gestión del caso.

Los abogados de Pike afirmaron que ella necesitaba "medidas para salvarle la vida" tras su fallida ejecución. BBC "El Departamento siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la oficina del fiscal general", indicaron y subrayaron que "la sustancia química utilizada en la inyección letal, según el protocolo, ha demostrado ser eficaz de forma constante". Además, señalaron que "el protocolo no permite realizar procedimientos adicionales más allá de los llevados a cabo esta noche."

Esta es la segunda vez en 2026 que las autoridades de Tennessee intentan ejecutar a un prisionero sin éxito. En mayo, la ejecución de Tony Carruthers fue suspendida después de que el personal no pudiera encontrar una vena para administrarle la droga letal. Luego, el convicto recibió un aplazamiento de un año. Christa Pike, la condenada a muerte en EEUU que sobrevivió luego de recibir la inyección letal dos veces Una condenada a muerte en el estado de Tennessee, EEUU, sobrevivió a la inyección letal tras ser sometida dos veces y debió ser hospitalizada. Se trata de Christa Pike (50), cuya pena se remonta a fines de los 90 por un asesinato, y su equipo legal presentó una moción de emergencia para detener la ejecución. Tras perder el conocimiento por la doble inyección de pentobarbital, Pike fue sometida a cuidados para que le "salvaran la vida" según uno de sus abogados a la BBC. No obstante, el letrado indicó que "aún tiene latidos y se la oyó roncar". Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven identificada como Colleen Slemmer, de 19 años, y su ejecución fue objeto de una batalla legal de último momento. Esto culminó con la autorización del Tribunal Supremo de EEUU para que se llevaran a cabo las inyecciones letales.