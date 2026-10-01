Elecciones de EEUU: qué revelan los primeros datos de la votación anticipada

Hasta dos tercios de los votos podrían emitirse por correo o de forma anticipada. Los datos permiten conocer quiénes votan antes, pero no por qué candidato.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, una parte importante de la población ya comenzó a emitir su voto a través de los comicios anticipados , una modalidad que podría alcanzar hasta dos tercios de los sufragios totales.

Los primeros datos sobre quienes ya votaron permiten observar algunas características del electorado y seguir las contiendas que definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Pero la información tiene una limitación central: no permiten saber por qué candidato o partido votó cada persona.

El hecho de que una persona haya votado es, en general, información pública, pero el voto es secreto. Por eso, el resultado partidario recién podrá conocerse cuando los estados comiencen a informar los resultados después del cierre de las urnas el 3 de noviembre.

Además, los datos sobre la votación anticipada representan solo una parte del electorado. En general, quienes votan antes de la jornada electoral son mayores y menos republicanos que el conjunto de los votantes.

El recuento de votos de cada estado se basa en datos recopilados por CNN, Associated Press y Catalist. Las comparaciones con ciclos electorales anteriores corresponden a esta última empresa, que proporciona datos, análisis y otros servicios a demócratas, académicos y organizaciones de defensa sin fines de lucro, además de información sobre quiénes votan antes de noviembre.

El voto de EEUU, según el origen étnico de los votantes. Catalist.

En los últimos años, los demócratas mostraron una mayor tendencia a votar antes del día de las elecciones. Esta diferencia se profundizó después de que el presidente Donald Trump realizara afirmaciones infundadas sobre la integridad de las papeletas emitidas por correo.

Los republicanos, en cambio, suelen inclinarse por votar en persona durante el período de votación anticipada o directamente el día de las elecciones.

Los registros tampoco permiten determinar por qué partido votó una persona. Solo muestran la formación política en la que está registrada, por lo que esta información no está disponible en los estados que no cuentan con un registro formal de partidos.

El voto por edad en los Estados que presentaron datos de votos anticipados. Catalist

Otro dato es que quienes votan antes de la jornada electoral suelen tener una menor probabilidad de estar emitiendo su primer voto que quienes esperan hasta el día de las elecciones. Esto ocurre incluso cuando la mayoría de los votantes ya habrá sufragado previamente, especialmente en elecciones intermedias con una participación menor.

A nivel nacional, la composición racial de quienes votaron antes de las elecciones en 2024 fue prácticamente idéntica a la del electorado en su conjunto, según la encuesta a pie de urna de CNN. Sin embargo, dentro de cada grupo racial, los votantes que sufragaron anticipadamente tuvieron una mayor probabilidad de apoyar a la candidata demócrata Kamala Harris.

La edad también marca una diferencia. En general, quienes votan antes del día de las elecciones son mayores que quienes lo hacen durante la jornada. El voto por correo puede ser especialmente práctico para las personas de edad avanzada que tienen dificultades para trasladarse hasta los centros de votación. En algunos estados donde se exige una justificación para votar por correo, la edad por sí sola puede ser un motivo válido.

Cómo fue la votación anticipada en elecciones anteriores

Según datos federales, aproximadamente la mitad de los votos de las elecciones de 2022 se emitieron el día de los comicios. Cerca de una quinta parte correspondió a la votación anticipada presencial y alrededor de un tercio se realizó por correo.

El escenario cambió en 2024. Tanto los votos emitidos el día de las elecciones como los correspondientes a la votación anticipada presencial representaron más de un tercio del total, mientras que el voto por correo tuvo una participación ligeramente menor.

Si 2026 mantiene un comportamiento similar al de 2024, muchos estados podrían ubicarse inicialmente por debajo del ritmo registrado en 2022. La tendencia podría modificarse cuando comience a aumentar la votación anticipada presencial.

Los datos correspondientes a fechas específicas pueden presentar imprecisiones debido a demoras en la presentación de informes o a cambios en los calendarios de votación entre un año y otro.