Designan a José Fernando Mariano Pereyra como nuevo titular de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad

Se trata del abogado José Fernando Pereyra, quien ya se desempeñaba como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo y continuará en ambos cargos en simultáneo.

La Unidad Antimafia estará a cargo de José Fernando Mariano Pereyra.

El Gobierno formalizó la designación de José Fernando Mariano Pereyra al frente de la Unidad Antimafia (UA), un área clave de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional. La decisión quedó plasmada en la Resolución 158/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida se adoptó luego de la renuncia de Raúl Contreras, quien había estado al frente del organismo desde su creación y presentó su dimisión el 28 de noviembre de 2025. Si bien la salida fue aceptada por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, no se difundieron los motivos.

Designan a José Pereyra al frente de la Unidad Antimafia tras la salida de Raúl Contreras El texto oficial establece: “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA)”, en el ámbito de la secretaría correspondiente. El funcionario no es ajeno a la estructura: el 10 de diciembre de 2023 había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo, un cargo que inicialmente tenía carácter transitorio y que fue prorrogándose con el paso del tiempo. Ahora, además de asumir la conducción de la UA, mantendrá ambas funciones en simultáneo, según confirmaron desde el ministerio.

ADORNI Y MONTEOLIVA Ministerio de Seguridad La Unidad Antimafia fue creada en marzo de 2024, en un contexto marcado por una escalada de violencia y ataques vinculados al crimen organizado en la ciudad de Rosario. A través de la Resolución 134/2024, se le asignó un rol central en la coordinación, prevención y combate de organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el país.

Su estructura contempla la conformación del Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y de la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Además, prevé la articulación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

Cuál es la función de la unidad Entre sus objetivos figura la elaboración de un registro actualizado de las denominadas “zonas calientes”, es decir, áreas con alta incidencia delictiva bajo influencia del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la unidad debe proponer medidas preventivas específicas y coordinar acciones con fuerzas federales y provinciales. El organismo también concentra información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos estratégicos entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales, mejorar los sistemas de alerta temprana y optimizar la respuesta operativa frente a amenazas crecientes. Asimismo, tiene a su cargo el soporte técnico y administrativo de la MECOAM, mediante la elaboración de documentación y actas de seguimiento de actividades criminales, insumos considerados clave para robustecer la estrategia nacional contra el narcotráfico. En paralelo, revisa causas judiciales vinculadas al crimen organizado para detectar eventuales debilidades en los procedimientos y, en el plano internacional, representa al ministerio en instancias de cooperación y coordinación con otros países y organismos especializados. Desde la cartera de Seguridad sostienen que la consolidación de la UA apunta a fortalecer un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto en el plano interno como en los ámbitos de cooperación internacional.