Paro de controladores aéreos hoy: a qué vuelos afectan y hasta cuando durarán las medidas de fuerza

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El cronograma se estirará hasta el lunes 2 de marzo.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzará hoy con el cronograma de paros como respuesta a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria . Este jueves, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18 horas.

Las acciones gremiales generarán complicaciones en el sector turístico sobre el cierre del verano, ya que comenzarán este jueves y durarán hasta el próximo lunes 2 de marzo.

El cronograma de paros fue confirmado el pasado sábado. Desde el gremio aseguraron que se trata de una "legítima acción sindical" ante la falta de acuerdo con EANA luego del vencimiento de la conciliación obligatoria.

En detalle, las acciones abarcarán franjas horarias escalonadas y restringirá únicamente la autorización para el despegue de aeronaves , aunque no afectará a operaciones que ya se encuentren en curso .

La protesta salarial generará demoras o reprogramaciones según el tipo modalidad pautada para cada día. Por ejemplo, aquellas jornadas en las que el cronograma marca que la acción repercutirá "en toda la aviación" incluye despegues de todos los aeropuertos y categorías.

El paro afectará a los vuelos programados en los horarios anunciados.

Por otra parte, las acciones destinadas a "aviación general y no regular" comprenden vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino. Por último, cuando se detalla que la medida de fuerza afectará a la aviación "comercial regular con destino nacional" solo impactará en aquellos vuelos regulares pautados dentro del país.

Las aeronaves de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento no se verán afectadas.

Además, cabe destacar que, durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

Desde EANA denunciaron que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza sindical. Al tratarse de una empresa pública, la resolución está en manos de la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de negociación entre el Gobierno y los gremios.

Paro de controladores aéreos: el cronograma de las medidas de fuerza