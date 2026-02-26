Prohíben el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por antecedentes penales + Seguir en









Fue detenido con un arma de fuego en la previa de un partido ante Tigre y recibió una restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado.

El barrabrava fue detenido en la previa de un partido en Córdoba.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso a través de la Resolución 159/2026, publicada en el Boletín Oficial la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para un integrante de la barra de Belgrano de Córdoba, detenido tras un enfrentamiento entre facciones en la previa de un partido.

La medida establece la aplicación de una “RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA” a todo evento deportivo en el territorio nacional para Marco Martín Gerbaldo, por plazo indeterminado. Según se indicó, el objetivo es “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos”, con foco en la prevención de hechos de violencia.

La prohibición al barrabrava de Belgrano de Córdoba El episodio se produjo antes del encuentro disputado el 29 de enero frente a Tigre, en el estadio Julio César Villagra, cuando se desató una interna en la tribuna del “Pirata”. En ese contexto, la Policía de Córdoba llevó adelante allanamientos ordenados inicialmente por el fiscal de feria José Mana, causa que luego quedaría a cargo del fiscal Guillermo González.

Belgrano Central Córdoba El episodio se produjo antes del encuentro disputado el 29 de enero frente a Tigre, en el estadio Julio César Villagra. NA Gerbaldo fue detenido en la intersección de Arturo Orgaz y La Rioja, en un sector conocido como La Casona. Al momento de su captura, portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros cargada, que fue secuestrada por las autoridades.

Tras el hecho, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó: “No vamos a poner en riesgo la fiesta de una familia por un grupo minúsculo de personas violentas”. Además, señaló que se habían detectado amenazas cruzadas entre las facciones a través de redes sociales y confirmó que la investigación penal continúa en curso.

La intervención administrativa se activó luego de que la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos recomendara la inclusión del sancionado en el registro nacional del programa Tribuna Segura, tras recibir la Nota 004/26 del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) de Córdoba. El pedido quedó documentado en el marco de los incidentes ocurridos durante la Copa de la Liga Profesional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De acuerdo con lo informado por autoridades provinciales, durante los operativos también se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para determinar posibles conexiones internas y el origen del arma incautada. En relación con el trasfondo de la disputa, Quinteros indicó que, por el secreto de sumario, no podía brindar mayores precisiones, aunque reconoció que históricamente este tipo de enfrentamientos suele vincularse con el manejo económico de actividades como la venta de entradas o el control de los denominados “naranjitas”. La tensión entre los sectores no sería reciente. En diciembre pasado ya se habían registrado incidentes dentro y fuera del estadio durante la final de la liga femenina, con enfrentamientos, lanzamiento de piedras y personas heridas. La Justicia busca ahora determinar responsabilidades y el origen de la escalada interna.