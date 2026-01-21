El Ministerio de Seguridad presentará las estadísticas de homicidios y robos de 2025 + Seguir en









La ceremonia será encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En 2024, hubo reducción de asesinatos pero aumento de robos.

La actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Luego de dos años consecutivos registrando la tasa de homicidios dolosos más baja de la serie histórica, el Gobierno revelará los resultados preliminares de asesinatos y robos registrados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Los datos se difundirán en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, este jueves desde las 9.45 horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las estadísticas serán difundidas por la ministra Alejandra Monteoliva, quien este miércoles se encontraba en San Luis por la creación de un Comando Unificado, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien además ocupa el rol de portavoz del Gobierno.

Según el prestigioso estudio Insight Crime, Argentina es el tercer país con menor índice de casos de homicidio en Latinoamérica, con 3,8 cada 100.000 habitantes, detrás de Bolivia (3) y El Salvador (1,9). Los últimos en la lista son Trinidad y Tobago (45,7), Jamaica (40,1) y Ecuador (38,8). Uno de los parámetros para medir la seguridad son los homicidios dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales, porque son los eventos delictivos que siempre cuentan con registro.

Estadísticas de homicidio y robos en Argentina 2024 Según las estadísticas del SNIC, los homicidios en el 2024 se redujeron un 13% respecto de 2023, pasando de 1.996 casos a 1.734, lo que implica una tasa de 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. La reducción más significativa ocurrió en la provincia de Santa Fe, en donde se vio una disminución del 55,9% (de 383 a 169). El resto de los distritos más populosos del país (provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba) también tuvieron bajas en los asesinatos. Estos cuatro distritos concentran dos tercios de los homicidios del año en el país.

Patricia Bullrich Alejandra Monteoliva.jpg Bullrich y Monteoliva, durante la presentación de las estadísticas delictivas en 2025. Las provincias con menor cantidad de homicidios dolosos fueron Tierra del Fuego (2), La Rioja (4), La Pampa (5) y Santa Cruz (6). Si se consideran los asesinatos por habitante, La Rioja, Tierra del Fuego, San Juan y La Pampa son las que tienen tasas más bajas, que oscilan entre 0,97 a 1,35 por cada 100 mil habitantes. En contrapartida, la provincia con mayor tasa de asesinatos es Santa Fe (4,64), seguido por Chaco (4,48) y la provincia de Buenos Aires (4,34).

En tanto que si se consideran las tasas de robos, aumentó un 1,4% entre el 2023 y el 2024. En 16 de las provincias argentinas ese índice subió: los de mayor aumento fueron Salta, San Juan, Santiago del Estero, Formosa y la ciudad de Buenos Aires. Este distrito es el que lidera en tasa de robos (con 2.232,3 hechos cada 100 mil habitantes), seguido por Córdoba (1.741,1), Mendoza (1.511,1), San Juan (1.489,2) y Neuquén (1.355,8). Por su parte, las provincias con menor cantidad de robos fueron Tierra del Fuego (516), La Pampa (1.054) y La Rioja (1.887). La provincia de Buenos Aires tiene una tasa de robos (686,1) por debajo del promedio nacional (905,8).