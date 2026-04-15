Despidieron a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y ATE llamó a un paro para el viernes + Seguir en









La protesta sindical escaló tras la ola de cesantías confirmadas en el organismo. ATE resolvió una medida de fuerza y una movilización para rechazar el ajuste, al tiempo que advirtió por el impacto que la reducción de personal puede tener sobre pronósticos, alertas y tareas de observación en todo el país.

ATE formalizó un cese de actividades en todas las dependencias del SMN y denunció que la reducción de personal pone en riesgo el funcionamiento del servicio. @Tiempo_AMBA

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se profundizó en las últimas horas luego de que se confirmaran despidos en el organismo y de que ATE anunciara un paro nacional del sector para el viernes 24 de abril. La situación venía siendo denunciada por los trabajadores desde hacía semanas, con protestas y movilizaciones frente a la sede central ubicada en el barrio porteño de Palermo.

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De acuerdo con la información que comenzó a circular entre los empleados, al menos 140 trabajadores fueron notificados de su desvinculación durante la jornada del miércoles, aunque desde el sector sostienen que el recorte podría ser todavía mayor. La preocupación creció por el carácter estratégico del organismo, encargado de la producción de información clave para pronósticos y alertas meteorológicas.

Según denunciaron los trabajadores, los despidos afectan especialmente a la Red de Observación, integrada por estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos del país, donde se realiza el monitoreo continuo de variables como temperatura, presión y humedad. Desde el sector remarcaron que la reducción de personal puede traducirse en una pérdida de precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos extremos, con impacto sobre la población, la aviación civil, la navegación y la producción agropecuaria.

ATE anunció un paro para el viernes 24 En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una medida de fuerza en todas las dependencias del Servicio Meteorológico Nacional. A través de una nota dirigida al director del organismo, Antonio Mauad, el gremio informó que resolvió llevar adelante un cese de actividades el viernes 24 de abril, de 5 a 12, en rechazo a los despidos y para exigir que la medida sea revertida.

En el documento, ATE aseguró que fueron anunciados 240 despidos y sostuvo que esa decisión representa la destrucción de más del 30% del plantel del SMN. Además, advirtió que el recorte podría derivar en el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país y en una afectación directa sobre la capacidad operativa del organismo.

El gremio también alertó por la posible pérdida de información meteorológica irrecuperable, una merma en la calidad de los pronósticos y una disminución en la precisión de los alertas meteorológicos, además de consecuencias sobre la actividad aeronáutica, la navegación marítima y fluvial y el sistema productivo. En ese sentido, planteó que la reducción del personal compromete la prestación de servicios esenciales vinculados al monitoreo ambiental y a la prevención de riesgos. Por último, el sindicato reclamó que las autoridades del organismo notifiquen formalmente la medida de fuerza a los actores y dependencias involucradas, y ratificó que la protesta del viernes se realizará “en rechazo a los 240 despidos” y contra lo que definieron como un proceso de vaciamiento del área.