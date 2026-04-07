El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un paro por la amenaza de más de 200 despidos

Trabajadores denunciaron que la decisión pone en riesgo "muchas actividades" que van más allá del pronóstico diario. También detallaron que el número de trabajadores desvinculados equivale a "más del 30% del personal".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este martes un paro de actividades, tras denunciar más de 200 despidos . Además, advirtieron que esta decisión pone en riesgo "muchas actividades" que van más allá del pronóstico diario.

La meteoróloga del SMN Cindy Fernández anunció en su cuenta de X que el organismo "entra en zona de alerta, pero no por el clima". Así, detalló que al interior de su estructura habrá 240 despidos antes del 10 de abril, lo que equivale a más del 30% del personal civil.

Fernández denunció así que " la medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo" y "menos personal implica menos observaciones, menos pronósticos y más riesgo para actividades clave como la aviación y el agro".

La decisión afectaría a estaciones meteorológicas en todo el país y la sede central. Así, la cuenta oficial de clima Tiempo AMBA brindó detalles al mencionar que los despidos alcanzan a "130 de estaciones meteorológicas y 110 de la sede central".

El Servicio Meteorológico Nacional entra en zona de alerta, pero no por el clima. Habrá 240 despidos antes del 10 de abril, más del 30% del personal civil. La decisión afecta estaciones en todo el país y la sede central. (1/3)

Allí mismo agregaron que los despidos ponen en riesgo "muchas actividades y no solo el pronóstico que sale a diario": "El organismo necesita un mínimo de 1.200 empleados y a partir de esta semana quedarán 540".

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El SMN entro en paro tras el anuncio de despido de 240 empleados, 130 de estaciones meteorologicas y 110 de la sede central.

Representa mas del 30% del personal lo que pone en riesgo muchas actividades (no solo es el pronosticó que sale a diario).

El organismo necesita… pic.twitter.com/30eVFMtbz6 — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) April 7, 2026

Continúa la ciclogénesis en el AMBA: advierten por fuertes lluvias que se extienden hasta mañana

Luego de un lunes marcado por las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este martes continuará el proceso de ciclogénesis, con la caída de agua, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico que se extenderá hasta esta noche.

Las lluvias regresaron a la Ciudad de Buenos Aires este lunes. Durante la mañana, el área se vió afectada por una intensa lluvia y un notorio descenso térmico, que se extendió durante todo el día. Además, las ráfagas de viento alcanzaron entre 42 y 50 km/h durante esa jornada.

Por su parte, el martes será el día más inestable de la semana. Se prevén lluvias durante toda la jornada, con probabilidades que oscilarán entre el 10 y el 40%, aunque podrían intensificarse hacia la noche, cuando el porcentaje asciende hasta el 70%. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 59 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación y una sensación térmica más baja.