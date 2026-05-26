Por la densa niebla, demoran vuelos y extreman controles en rutas y autopistas

El fenómeno meteorológico provocó que la visibilidad en el AMBA cayera a apenas 3 kilómetros por la madrugada. El hecho también afecta a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Chaco.

Archivo. El fenómeno produjo demoras en los accesos a CABA.

Una densa niebla volvió a cubrir este martes a la Ciudad de Buenos Aires, gran parte del territorio bonaerense y otras provincias del centro y norte del país, en un fenómeno que ya genera complicaciones en vuelos, rutas y servicios ferroviarios. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por la fuerte reducción de visibilidad y anticipó que las condiciones se mantendrán también durante el miércoles.

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Desde la madrugada, la visibilidad en la Ciudad cayó a apenas 3 kilómetros, muy por debajo de los 10 kilómetros habituales. El impacto se sintió especialmente en los accesos a CABA y en los principales aeropuertos metropolitanos , donde hubo demoras, cancelaciones y desvíos de vuelos tanto en Ezeiza como en Aeroparque .

La situación también afectó el tránsito terrestre. En la Autopista Dellepiane se produjo un choque entre un camión y un automóvil, aunque sin heridos, mientras que el SMN activó una alerta violeta por niebla intensa.

Fuentes aeronáuticas explicaron que la baja visibilidad complicó no solo arribos y partidas, sino también las tareas operativas en pista y la logística aeroportuaria . En ese contexto, distintas aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales, ya que la programación sufrió modificaciones permanentes durante toda la jornada.

La baja visibilidad complicó no solo arribos y partidas, sino también las tareas operativas en pista y la logística aeroportuaria.

La niebla también impactó sobre el sistema ferroviario. Se registraron demoras en el Tren Sarmiento, particularmente en el tramo Merlo-Las Heras, además de complicaciones en los ramales González Catán y Marinos del Belgrano Sur y en el Belgrano Norte.

Por qué se formó la niebla y cuánto puede durar

Según el análisis de Meteored Argentina, el fenómeno responde a un patrón de bloqueo atmosférico asociado al predominio de altas presiones sobre gran parte del país. Esa estabilidad, sumada al aumento progresivo de humedad en capas bajas de la atmósfera y a vientos muy débiles, favorece la formación de bancos de niebla densos durante noches y mañanas.

Los modelos ECMWF y GFS muestran que este escenario persistirá al menos hasta el miércoles 27, especialmente en la región Pampeana y el Litoral. Las zonas más afectadas son:

Norte y este de la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Corrientes.

Este de Chaco.

En varios sectores, la visibilidad podría caer por debajo de los 100 metros, una condición conocida en meteorología como “cielo invisible”. El SMN advirtió que estas condiciones pueden provocar colapsos en accesos urbanos, rutas y aeropuertos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Recomendaciones para circular con niebla

Ante este escenario, los organismos meteorológicos y especialistas en seguridad vial difundieron una serie de recomendaciones para quienes deban manejar o viajar:

Encender luces bajas y faros antiniebla si el vehículo dispone de ellos.

No utilizar luces altas, ya que generan un efecto espejo sobre las gotas de agua suspendidas.

Evitar el uso de balizas mientras el vehículo está en movimiento.

Reducir considerablemente la velocidad.

Mantener mayor distancia entre vehículos.

Evitar sobrepasos y maniobras bruscas.

Consultar previamente el estado de vuelos y servicios de transporte.

niebla amba.jpg Los organismos meteorológicos y especialistas en seguridad vial difundieron una serie de recomendaciones para quienes deban manejar o viajar. Gaceta Mercantil

El fenómeno coincide además con un leve ascenso térmico tras varios días de frío intenso, acercando las temperaturas a valores más típicos para esta época del año.