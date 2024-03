Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: advierten que "el organismo y su misión están en peligro"

Los trabajadores del SMN alertaron que el 31 de mayo vencen 670 contratos y que el organismo todavía no tiene un director oficializado que pueda firmar su renovación. Además, señalaron que el ministro de Defensa, Luis Petri, pidió que se dé de baja el 20%.

Según explicaron desde ATE-SMN en un comunicado, el 31 de marzo vencen 670 contratos cuyas renovaciones dependen de la firma de Alejandro de la Torre, director designado del organismo, quien todavía no fue nombrado oficialmente. Por ende, sin la oficialización de su cargo, no puede asegurar la continuidad de todos estos contratos que perderán la vigencia en caso de que él no decida renovarlos.