Argentina week: Luis Caputo habló de un "interés histórico" por invertir y agradeció a los once gobernadores que fueron + Seguir en









El ministro de Economía compartió un mensaje en su cuenta de X donde aseguró que ya se activan inversiones por miles de millones de dólares, en el marco del evento realizado en Nueva York. Además, destacó el respaldo de los gobernadores al rumbo económico.

Argentina week: Luis Caputo habló de un "interés histórico" por invertir y agradeció a los once gobernadores que fueron.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se vivió un clima de optimismo entre los inversores internacionales que participaron del Argentina Week y aseguró que el interés por invertir en el país “es histórico”. A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario afirmó que durante el encuentro se evidenció un fuerte entusiasmo por la economía real argentina, con decisiones de inversión que "normalmente llevarían más de seis años en concretarse pero que ya comenzaron a avanzar".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese sentido, Caputo sostuvo que se trata de “decenas de miles de millones de dólares” que ya estarían empezando a ingresar al país y remarcó que el nivel de respeto que Argentina volvió a ganar en el escenario internacional “era impensado dos años atrás”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2032175728733675552&partner=&hide_thread=false Lo más importante de este maravilloso Argentina week:



1. Todos los presentes pudieron ver que el interés que hay por invertir en la economía real argentina es HISTÓRICO. Decisiones de inversión que normalmente tardarían más de 6 años en tomarse, ya están ocurriendo.

Estamos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026 Además, el titular del Palacio de Hacienda, destacó el rol de los gobernadores presentes, quienes —según indicó— respaldaron el rumbo económico del Gobierno y valoraron herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar nuevos proyectos y empleo formal.

Asimismo, sostuvo que los mandatarios provinciales coincidieron en la necesidad de sostener el rumbo económico actual. Según señaló, ese consenso permitiría impulsar mayores niveles de inversión, crecimiento económico y la generación de empleo formal y de calidad en el país.

Argentina Week: el balance de la semana Luego de cuatro días en el Argentina Week, donde el país se mostró al mundo frente a inversionistas, el Gobierno realizó un balance positivo de la gira en New York. Durante la semana se llevaron a cabo reuniones con empresarios, bancos y fondos internacionales para presentar oportunidades de negocios en sectores estratégicos de la economía argentina.

El encuentro fue abierto por el presidente Javier Milei, quien defendió el rumbo económico del Gobierno y mantuvo reuniones con referentes del sistema financiero internacional, entre ellos Jamie Dimon. En los días siguientes, Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili expusieron ante inversores sobre el programa económico y las reformas impulsadas. Entre los anuncios más relevantes se destacó una inversión de unos u$s3.000 millones para una planta de líquidos de gas de Transportadora de Gas del Sur vinculada a Pampa Energía, además de avances en proyectos mineros con participación de firmas como First Quantum Minerals y Rio Tinto. La semana también estuvo atravesada por polémicas políticas, entre ellas la presencia en la comitiva de Bettina Angeletti, esposa del vocero presidencial Manuel Adorni, lo que generó cuestionamientos en el plano político mientras el oficialismo buscaba posicionar al país como destino de inversiones.

Temas Luis Caputo