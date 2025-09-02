Día de la Industria: gremios alertan sobre crisis y denuncian 130.000 puestos de trabajo perdidos

Los principales sindicatos del sector reclamaron al Gobierno un cambio de rumbo frente a lo que califican como “el momento más crítico de las últimas décadas” para la producción nacional.

En el marco del Día de la Industria , que se conmemoró este martes 2 de septiembre, los principales sindicatos del sector advirtieron que no hay motivos para festejar y reclamaron al Gobierno un cambio de rumbo frente a lo que califican como “el momento más crítico de las últimas décadas” para la producción nacional. Denunciaron 130.000 puestos de trabajo perdidos.

" Es uno de los días de la industria más tristes de nuestra historia ", afirmó Abel Furlán , secretario general de la UOM, durante la presentación del informe. El panorama que describieron fue desolador y culpó al gobierno de Javier Milei, quién "impulsa una política abiertamente antiindustrial que condena a la Argentina a la desindustrialización y al hambre".

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) , que agrupa a más de 37 gremios, difundió un comunicado donde denuncia que el actual modelo económico genera un colapso productivo, con cierre de fábricas, caída de salarios y pérdida masiva de empleos.

El reclamo sindical se da en paralelo al 17° Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizó en Córdoba y contó con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ante más de 700 empresarios y empresarias Francos regaló elogios para su jefe, el presidente de la Nación, de quien afirmó que "supo interpretar las demandas de una ciudadanía extenuada de vivir fracaso tras fracaso" y aseguró que "logramos estabilizar la economía y pasamos de una inflación que se calculaba al 1,5 diario al 1,9% mensual en julio".

Como contrapartida de ese encuentro, Furlán denunció que los industriales tienen los salarios más bajos de su historia y prometió que "No vamos a poder entregar la dignidad de los trabajadores ni permitir de brazos cruzados que destruyan la industria, el trabajo y las ciudades que se construyeron alrededor de nuestras fábricas".

El acto contó con la presencia de referentes gremiales como Héctor Ponce (Atilra), Ricardo Pignanelli (SMATA), Abel Furlán (UOM), Héctor Lapalace (AOMA), Juan Speroni (SAON) y Agustín Amicone (UTICRA). También participaron legisladores nacionales, entre ellos Germán Martínez, Sergio Palazzo y Vanesa Siley, junto a rectores de universidades como Avellaneda, Moreno, Quilmes, San Martín, 3 de Febrero, Hurlingham y UTN.

Entre los puntos más preocupantes, los sindicatos señalaron que:

La industria retrocedió 10% en 2024 , con 15 de las 16 ramas industriales en contracción. Durante el primer semestre de 2025, nueve sectores aún se mantienen por debajo de los niveles de 2023.

, con 15 de las 16 ramas industriales en contracción. Durante el primer semestre de 2025, nueve sectores aún se mantienen por debajo de los niveles de 2023. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 33.183 puestos en la industria manufacturera y más de 130.000 en sectores vinculados como minería y construcción.

en la industria manufacturera y más de 130.000 en sectores vinculados como minería y construcción. Los salarios industriales reales siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023 , tras la devaluación de diciembre pasado.

, tras la devaluación de diciembre pasado. Desde fines de 2023, 1.482 empresas manufactureras y 1.669 firmas de la construcción cerraron sus puertas .

. La dependencia de políticas de ajuste condicionadas por el FMI profundiza la recesión y limita la soberanía económica.

Frente a este panorama, la CSIRA reclamó la implementación de políticas activas para reactivar el sector y garantizar empleo, incluyendo un plan industrial nacional con incentivos productivos, protección frente a importaciones, inversión en ciencia y tecnología, y participación de trabajadores y universidades en el diseño de políticas.

“La desindustrialización no es un destino inevitable, sino una decisión política”, advirtieron los sindicalistas. Y subrayaron: “El único camino para garantizar paz social y desarrollo humano es defender la industria argentina, el trabajo nacional y los salarios dignos”.