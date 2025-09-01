Día de la industria: gremios anticipan anuncios por la crisis en el sector

Más de treinta sindicatos se darán cita en la sede central de SMATA, en donde brindarán desde las 10.30 una conferencia de prensa.

En el marco del Día de la Industria que se celebra el 2 de septiembre, más de 30 gremios industriales nucleados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se reunirán el martes a las 10:30 en la sede central de SMATA, para expresar su creciente preocupación por la crisis que atraviesa el sector industrial.

En ese marco, los gremios brindarán una conferencia de prensa, que contará con la presencia de secretarios generales y rectores de universidades nacionales, en tono crítico a la situación de la industria argentina.

Harán algunos anuncio para los distintos sectores, y plantearán, en un documento de 10 puntos, la crisis a la que están sometidas las distintas actividades. "No faltará una crítica al Gobierno Nacional por la política industrial, un análisis sobre el cierre permanente de empresas, la expulsión de mano de obra y la pérdida de competitividad", reza el comunicado oficial de la actividad.

Estarán presentes los Secretarios Generales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina y rectores de universidades nacionales. Los disertantes serán: Ricardo Pignanelli por SMATA, Abel Furlán de la UOM, Héctor Lapalace de AOMA (minería), Juan Speroni de SAON (logística), Agustín Amicone de UTICRA (calzado) y Héctor Ponce de Atilra (alimentación).

Guillermo Francos representará al Gobierno ante la UIA en el Día de la Industria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será la principal figura del Gobierno en el encuentro que organizó para este martes la Unión Industrial de Córdoba (UIC) con motivo del Día de la Industria, donde también estarán las autoridades de la Unión Industrial a nivel nacional.

Los empresarios cursaron también invitación al presidente, Javier Milei, pero hasta el momento no se confirmó su asistencia.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba. Se trata del 17° Coloquio Industrial, bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que este año adquiere carácter nacional al celebrar en su marco el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA).

La apertura estará a cargo de Luis Macario, presidente de la UIC; Martín Rappallini, presidente de la UIA; Martín Llaryora, gobernador Córdoba; y Francos. En el encuentro se presentará el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”, seguido por la entrega de los premios Día de la Industria.