Diana Mondino explicó por qué aceptó la propuesta de Milei para ser diputada.

“Si Argentina tuviera la posibilidad de crecer, probablemente venga del mercado externo porque el mercado interno con 40% de pobres de dónde lo vas a sacar. El mercado interno no puede arrancar porque no tiene de donde”, analizó. En ese sentido criticó al actual ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, al señalar que “la Cancillería no está para ir a cocktails” y se diferenció del funcionario con sarcasmo: “Yo me baño y hablo inglés”.