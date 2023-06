Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Larreta sobre la asistencia social: "La gente no busca trabajo porque pierde el plan social"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la política de planes sociales y aseguró que "la gente no busca trabajo porque pierde el plan social".

El jefe de Gobierno porteño señaló que el programa actual "desincentiva" la búsqueda de empleo y argumentó: "En Argentina aumentó la informalidad y la gente que no quiere tomar un trabajo".

"En muchos sectores no se consiguen trabajadores como producto de los planes sociales, están generando un desincentivo al trabajo. Preguntale a la industria azucarera en Tucumán, a los que tienen que levantar la yerba mate en Misiones, o sin ir más lejos, los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. En el sistema de planes sociales que ellos promueven no se consiguen trabajadores, osea, no hay gente que busque trabajo", agregó.