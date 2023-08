Diego Giuliano cruzó a Jorge Macri por su propuesta de eliminar la SUBE: "Desconocimiento absoluto"

En un spot de campaña, Macri propuso este martes terminar con la tarjeta SUBE y habilitar el uso de tarjetas de crédito o celulares para pagar en el transporte. "Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", dijo, tras lo cual arrojó al suelo una tarjeta.

"Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?", aseguró Jorge Macri.