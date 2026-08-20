Diego Santilli: "Las inversiones llegan cuando existe orden"

El jefe de Gabinete dijo presente en el Council of the Americas, donde defendió el rumbo del Gobierno, respaldo al Presidente, agradeció el apoyo de "gobernadores, diputados y senadores" y aseguró que la Casa Rosada seguirá impulsando nuevas reformas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , dijo presente en el Council de las Americas donde, frente a empresarios, defendió el rumbo del Gobierno, se alejó de las críticas sobre la economía "micro" y aseguró que el camino de Casa Rosada será avanzar en "nuevas reformas". En esta línea, el funcionario aseguró que "las inversiones llegan cuando existe orden".

El jefe de ministros participó de la 23° edición del Council of the Americas, que se lleva adelante este jueves en el Hotel Alvear. Allí, destacó - frente a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado - que el presidente Javier Milei " devolvió a la República Argentina a las democracias occidentales , con el liderazgo maduro, serio y ordenado con los Estados Unidos de Norteamérica".

En una semana donde la gestión de Milei estuvo atravesado por críticas entorno a la economía del hogar - deudas, salarios y más - Santilli no escapó a los comentarios aunque, en su discurso, se diferenció del Gobierno anterior: "Déjenme decir algo, sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible. No puede crecer una empresa si no sabe cuánto le va a costar sus insumos la semana siguiente".

“Estamos sembrando las bases del crecimiento sobre pilares concretos”, añadió. Santilli recalcó: “Hoy tenemos orden y reglas claras hacia donde tenemos que ir”, y destacó que “sin orden macro no hay crecimiento posible”.

“Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina; pasamos de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos; pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad para firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, enumeró Santilli.

El jefe de Gabinete también reivindicó las herramientas diseñadas para fomentar la llegada de inversiones, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. "El RIGI y las herramientas de inversión son una señal de que Argentina vuelve a respetar contratos", sostuvo.

Durante su exposición, Santilli además se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que los cambios apuntan a impedir que futuros gobiernos financien desequilibrios fiscales mediante la emisión monetaria. "La reforma del BCRA será la garantía de que nadie vuelve a financiar sus excesos", afirmó.

Otro de los ejes de su discurso fue la reforma laboral. El funcionario sostuvo que el objetivo es incorporar al mercado formal a los millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en condiciones de informalidad y destacó el acompañamiento de los gobernadores para avanzar con esa agenda.

Santilli vinculó además el desarrollo económico con las políticas de seguridad y el orden público. Cuestionó la proliferación de cortes de calles y el rol de las organizaciones sociales durante gobiernos anteriores, al tiempo que defendió la estrategia oficial frente al narcotráfico y la delincuencia.

"Javier Milei trajo orden", resumió el jefe de Gabinete al defender la gestión nacional. Según sostuvo, ese orden es una de las condiciones necesarias para generar previsibilidad y atraer nuevas inversiones al país.

"Las inversiones llegan cuando existe orden", afirmó Santilli, quien cerró su participación con una convocatoria a profundizar las reformas y consolidar una Argentina integrada al mundo.