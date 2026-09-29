Cristian Ritondo con León XIV y Diego Santilli en París: la mesa de La Libertad Avanza y el PRO entra en pausa

La política de viaje: Javier Milei y el gabinete de LLA a París. Delegación plural de la FURP, en Roma y Armenia. Victoria Villarruel en Madrid.

Cristian Ritondo , jefe de los diputados nacionales del macrismo, será recibido este miércoles por León XIV en El Vaticano. Diego Santilli vuela a Francia junto a la comitiva de Javier Milei para sumarse a la Argentina Week en París junto a medio gabinete y 13 gobernadores. En medio de la creciente desconfianza de Mauricio Macri hacia Karina Milei la mesa bilateral entre La Libertad Avanza y el PRO , ingresa esta semana en una pausa.

Más que una mesa de macristas y libertarios, el espacio creado luego del llamado telefónico que Karina Milei le realizó al expresidente está superpoblado de peronistas . Además de Santilli y Ritondo, con estirpe proveniente del PJ porteño, habitan esa mesa los riojanos Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, también ilustres peronistas. La excepción es Fernando de Andreis, el interventor directo de Macri en las negociaciones y la rara avis anti peronista del grupo.

"La crisis que atravesó La Libertad Avanza por la falta de coordinación con el Presupuesto 2027 deja en claro que no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos. Eso perjudica la mesa de negociación que abrieron con nosotros" , explica un funcionario del PRO al tanto de las incipientes conversaciones en Casa Rosada entre el staff libertario encabezado por Santilli y los Menem con la delegación del macrismo que integran Ritondo y De Andreis.

"Hay un problema de expectativa versus realidad . De esa mesa no va a salir ningún acuerdo en los inmediato ni en el mediano plazo. Faltan 9 meses todavía para el cierre de listas", agregan desde el PRO ante la consulta de Ámbito. A la interna de LLA se suma el ruido interno también dentro del macrismo con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no está claro si será Mauricio o Jorge Macri quien tenga la última palabra a la hora de cerrar un eventual acuerdo .

Ritondo se encuentra de viaje invitado por la Fundación Universitaria Río de la Plata que preside Francisco Quintana . Integra una delegación plural junto a los diputados nacionales Oscar Zago (MID), Sabrina Ajmechet (LLA), Giselle Castelnuovo (LLA), María Jimena López (UP) y los senadores nacionales Guillermo Andrada (Convicción Federal) y Eduardo Vischi (UCR). Tras su paso por Roma y el encuentro con su Santidad, continuarán viaje hacia Armenia.

Santilli, en cambio, parte este martes por la noche a París. Además de buscar inversiones para el país, en un contexto de saldo negativo de inversión extranjera directa de u$s1500 millones en 2025, el jefe de Gabinete podrá interactuar en Francia con 13 gobernadores para intentar destrabar la reforma política de Javier Milei con el foco puesto en la suspensión de las PASO. Todos menesteres que obligaron a discontinuar la mesa bilateral entre LLA y PRO que comandaban Santilli desde Casa Rosada y Ritondo como máximo exponente del PRO.

Esquema roto en La Libertad Avanza

El cortocircuito entre Luis "Toto" Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich por el recorte de las partidas a la discapacidad en el Presupuesto 2027 dejó expuesto una vez más que está roto el esquema de toma de decisiones en el Gobierno ante un Presidente que se desentiende abiertamente de la conducción politica y delega en una mesa politica donde cada una de las patas está floja. Karina desautorizó al ministro de Economía, máximo responsable del Presupuesto, y firmó un dictamen con bloques aliados para voltear el capitulo 6 que eliminaba teas centrales como el nomenclador universal, el arancel unificado y las pensiones no contributivas por invalidez.

Ahora el futuro del Presupuesto 2027 es incierto en Diputados por la falta de acuerdos internos en LLA. Una crisis que el PRO proyecta a la campaña electoral. "Esperamos que limen este tipo de asperezas porque si este ruido se traslada el año que viene a la campaña con nosotros va a ser un caos", admiten con cierta resignación.

La confesión de Cristian Ritondo

La mesa política entre La Libertad Avanza y el PRO se reunió por última vez la semana pasada en medio de las críticas del macrismo por el ajuste en Discapacidad. A través de un comunicado el partido de Macri advirtió que el Gobierno se equivocó en la política de discapacidad y volvió a hacerlo al incluir cambios que debilitan herramientas para garantizar prestaciones y pensiones. Ya no fue una queja de pasillo sino un texto explícito de un socio legislativo.

Más que una declaración de principios del PRO se trató de una jugada obligada por la postura de Patricia Bullrich. La jefa del bloque de senadores nacionales de LLA se mostraba incluso más crítica que Macri ante el Gobierno y forzó al partido amarillo a un pronunciamiento público. Tras el encuentro de la semana pasada en Casa Rosada, Ritondo admitió que "estamos lejos de un acuerdo electoral".

Macri ya parece haber perdido control de su propio partido. Sin candidato presidencial propio, con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos). e Ignacio Torres (Chubut) de gira por Francia con Javier Milei, y con Ritondo más cerca de Santilli que del expresidente, ahora le suma fricciones internas por el armado electoral y la conducción dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el ultimo bastión del PRO.