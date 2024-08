Diputados: Carolina Gaillard le dijo "rubia teñida" y "atrevida" a una libertaria y desató un escándalo

La diputada de Unión por la Patria (UP) Carolina Gaillard cometió un exabrupto contra su par de La Libertad Avanza (LLA) Nadia Márquez, a quien llamó "rubia teñida" y le pidió que no sea "atrevida". El descalificativo generó un escándalo en Diputados y el bloque libertario pidió que la suspenden.

A su lado, el diputado del Frente de Izquierda (FIT), Christian Castillo, intentaba serenarla, pero la legisladora de UP continuó: "No seas atrevida y bajá el tono que estás violando todo", le dijo.

Márquez, lejos de bajar el tono de la discusión, le siguió la corriente, lo que enardeció aún más a la diputada de UP, que expresó: "Los vamos a expulsar a todos".

Luego de la reunión de comisión, un grupo de diputados libertarios presentó un proyecto de repudio contra Gaillard y solicitaron que se la suspenda en el ejercicio de sus funciones.

El cruce entre Carolina Gaillard y Nicolás Mayoraz por la visita de libertarios a genocidas

Orozco, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, intentó poner orden y le pidió al jefe del bloque de UP, Germán Martínez, que silencie a la legisladora de su bloque. Sin embargo, no hubo caso y Gaillard siguió alimentando el escándalo: "No te rías tanto (Nicolás) Mayoraz que estás recontra complicado por estar en el grupo (de Whatsapp) que visitó a los genocidas", añadió la diputada kirchnerista ante la reacción del libertario.

Mayoraz la corrigió y le aclaró que él no había sido parte de la comitiva de La Libertad Avanza (LLA) que se entrevistó en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz y otros represores presos de la última dictadura militar. "No fuiste (a Ezeiza), pero fuiste parte", contraatacó Gaillard.

Alterada, la presidenta de la comisión le advirtió a la entrerriana que si no sabía "comportarse" le iba a pedir que se "retirara de la sala". "No me voy a retirar", retrucó Gaillard.

A lo que Orozco respondió: "Pero no puede tener este comportamiento. La verdad es que es casi imposible convivir con esta mujer en esta comisión. Yo no voy a permitir la falta de respeto. Si no nos llamamos al orden, yo voy a llamar a un cuarto intermedio", amenazó. Luego de unos segundos se pudo controlar la situación, por lo que se reanudó el debate de comisión.

Previo al escándalo, Gaillard insistió con la convocatoria a los periodistas. "Deje de buscar excusas para no convocar a los periodistas. Le pido que no nos tome de idiotas. Hace cinco meses que le venimos pidiendo que convoque a los periodistas", reclamó la diputada de UP. A lo que Orozco respondió: "Cálmese diputada, no me interrumpa".

"Lo que le pido a los violadores de la libertad de expresión que convoquen a Fopea y a los periodistas agredidos y atacados en su libertad de expresión, que son los mismos que pidió la diputada (de la UCR, Karina) Banfi", había insistido Gaillard.