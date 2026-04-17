Amenazas de tiroteo en secundarias: diputados tuvieron su primera reunión para mitigar los riesgos

El caso santafesino decantó en una serie de alertas en toda la comunidad educativa por la presunta llegada de redes transnacionales digitales que impulsan a los jóvenes a protagonizar ataques en sus escuelas secundarias. Mientras se contabilizan al menos 35 amenazas de tiroteos en distintas provincias, la Cámara de Diputados tuvo su primer encuentro para discutir un proyecto de ley que pueda dar una respuesta rápida a una problemática inédita en nuestro país.

Además de representantes de tres bloques ( Unión por la Patria, Coalición Cívica y La Libertad Avanza ), participaron profesores del Secundario, representantes de gremios docentes y organizaciones de la sociedad civil especializadas. En la reunión se consensuó que una respuesta estatal debe enfocarse en mitigar los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales , redes sociales y plataformas en línea a los que están expuestos los adolescentes.

“Hoy no hay políticas públicas, por lo menos nacionales, y en la mayor parte de las jurisdicciones argentinas que apunten a que exista una educación digital integral. Por lo menos conocer los controles parentales : que los padre sepan de ese mundo muchas veces oculto en el que están nuestros hijos", planteó el diputado Juan Grabois (Unión por la Patria).

En el encuentro, Mónica Frade (Coalición Cívica) sostuvo que "más allá de lo partidario, hay que reconocer una situación dramática que nos convoca a padres , educadores y legisladores. Por lo tanto el compromiso debe ser total". Dentro de los expositores adolescentes, un estudiante del 3º año de la Escuela Técnica Nº 6 “Fernando Fader” (ciudad de Buenos Aires) planteó que “ el espacio donde pasamos la mayor parte de nuestra adolescencia no tiene lugares que nos puedan contener” .

En la provincia de Buenos Aires , un profesor de Avellaneda indicó a Ámbito que, durante la mañana de este viernes, en su colegio secundario solo asistieron 10 alumnos totales en toda la institución, tras amenazas directas. El docente indicó que "los chicos que fueron estaban asustados" y que, sin embargo, "a la mayoría de los asistentes terminaron yéndolos a buscar los padres".

amenazas colegios @oscarcorrea87

Un segundo caso bonaerense refiere a un colegio de Lomas de Zamora, donde se registró movimiento en una escuela primaria donde se realizó una inspección ya que comparte patio con un secundario. En esos casos, se prohibió el uso del baño en hora de clase, salvo urgencias, e incluso se justificaron faltas. Seguidamente, en La Plata se activaron protocolos de prevención a la par de la elaboración de nuevos panes de acción.

Por otro lado, en Misiones la Policía provincial avanzó con una serie de operativos judiciales, allanamientos, ciberpatrullaje y refuerzo de la prevención en el entorno escolar. Uno de los operativos más relevantes se concretó en la localidad de Puerto Rico, en donde se incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, junto a armas de fuego y municiones.

En el caso de San Juan, entre diez y 15 escuelas fueron pintadas con mensajes intimidatorios según Tiempo de San Juan, por lo que se dispuso una serie de actividades de prevención en distintos puntos de la provincia. La medida incluye la presencia policial en los ingresos de los establecimientos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las clases y actuar ante cualquier eventualidad.

mañana tiroteo

En Corrientes, un mensaje fue hallado en un baño del Instituto Monseñor Ramón Roubineau, donde un escrito advertía: "No vengan el 17/04, tiroteo". Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, por disposición de la Fiscalía en turno, desplegó un operativo de vigilancia y prevención que incluyó la revisión de mochilas de los alumnos al momento del ingreso. El procedimiento afectó a instituciones de gran concurrencia como el Colegio Yapeyú, la Escuela Hipólito Yrigoyen, el colegio Edgar Romero Maciel, entre otros.

Por último, en el caso de Mendoza el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, anunció avances decisivos en la investigación por amenazas a varios establecimientos tras la detención de tres estudiantes identificados por intimidación pública. Uno de 16 años fue imputado penalmente mientras los otros dos, de 15 años, quedaron bajo el sistema general de protección al ser inimputables por su edad, aunque sujetos a medidas de seguimiento.