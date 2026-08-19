Peter Lamelas faltó a la comisión de Diputados, que lo había citado por el caso CALF

El embajador no respondió la invitación.

La ausencia de Peter Lamelas a la comisión de Asuntos Cooperativos en el mediodía de este miércoles era prácticamente un hecho. Así y todo, los diputados de la oposición lo esperaron para ver si aparecía en la sala a la que fue convocado la semana pasada. La cita tenía como objetivo que el diplomático brindara explicaciones en torno a los mensajes recibidos por los trabajadores de CALF por un acuerdo comercial entre la cooperativa y la firma china Huawei.

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El objetivo del encuentro, del que se ausentaron los libertarios y sus principales aliados, el PRO, era que Lamelas asista a ese cuerpo de trabajo para que responda preguntas en torno al presunto mensaje que la Embajada de los Estados Unidos le brindó a 18 integrantes de CALF tras conocerse que esta cooperativa llevaba adelante negociaciones con Huawei.

La semana pasada, esa misma comisión recibió a representantes de la cooperativa neuquina para que brinden detalles sobre los mensajes recibidos vía WhatsApp con el aviso de quitarles la VISA si las negociaciones con la firma china seguían en pie.

"Es una oportunidad que se perdió el embajador", dijo el peronista por Neuquén Pablo Todero. De paso, Todero apuntó contra el canciller Pablo Quirno, por no pronunciarse sobre el asunto, al igual que el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa. "El embajador no tiene dimensión de lo que significa la soberanía para la Argentina, y el Presidente (Javier Milei), tampoco".

"Es guapo por WhatsApp y después no viene", arrojó Germán Martínez. A su turno, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, agregó que desde la comisión tendrían la "delicadeza" de transmitirle a Lamelas que ponían a disposición la comisión "para cuando quiera venir".

Asimismo el peronista consideró que llevar el tema a la comisión "iba a ayudar a esclarecer el tema, por eso, lamentamos su ausencia". Como remate, Martínez señaló: "Es guapo por WhatsApp y después no viene. Eso hay que evitarlo". "Como argentinos merecemos respeto y merecemos ser escuchados", dijo hacia el final del encuentro Leiva, quien se sumó a los cuestionamientos por la falta de respuesta por parte del diplomático. Y remarcó que CALF tiene la "libertad" de comercializar con el que quiera comercializar.