Diputados: el Nunca Más se metió en la sesión y un legislador contó su secuestro

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y candidata presidencial, Myriam Bregman, también apuntó contra la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. “Las lágrimas de cocodrilo de Villarruel siempre son solo funcionales a lo mismo, que es buscar la impunidad de los genocidas”, consideró y afirmó que las listas libertarias “están llenas de nombres vinculados con los carapintadas, antisemitas, gente que reivindica el nazismo o algunos que hablan de la efectividad de la Gestapo".

Daniel Gollán: el testimonio de su secuestro en la dictadura militar

En la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador nacional Daniel Gollán recordó que el 27 de junio de 1976 fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención en la provincia de Santa Fe, donde permaneció durante más de dos meses.

El ex ministro de Salud consideró que fue “una experiencia personal, pero que representa a miles y miles de argentinos y argentinas que pasaron por lo mismo”: "Horas y horas de picana en la boca, en las encías, shock eléctricos, horas y horas, días y días. Me aplicaron submarino seco, hasta que se rompieron las costillas. Cuando no daba más, horas parado, y cuando te caías, te golpeaban brutalmente. En una de esas golpizas me desmayé y amanecí en un baño, atado, adonde todos los que iban a orinar, me orinaban encima”, contó.

“¿Qué pasa en un país en donde esto sucedió, en donde la gran mayoría de los argentinos y argentinas dijimos que no podía volver a suceder y hoy escuchamos a algunos candidatos decir que fue mentira?", se preguntó y continuó que la dirigencia militar "iban a supervisar el trabajo que se hacía allí. No hubo ningún exceso, fue un plan sistemático, conducido y supervisado por los altos mandos de las fuerzas armadas. No banalicemos eso”.

Finalmente, mencionó que en los Juicios a las Juntas se declararon culpables a los militares protagonistas. “Nunca Más decía el fallo; no podemos estar discutiendo estas cosas. Tenemos un abismo de diferencias: es la democracia. Tenemos un abismo de ideas miradas diferente, pero esto es nunca más, por favor”, sostuvo.

¿Qué leyes existen contra el negacionismo?

Existen tres proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Todos son de autoría de legisladores de Unión por la Patria: Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que propusieron diferentes modalidades sancionatorias contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos. Todas las propuestas -que en su paradigma se complementan- deben ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, en manos de la oposición.

El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.

En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años" en caso de funcionarios públicos.

El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra "el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad". Además, prevé "inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena" y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.