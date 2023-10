"Pelotuda" y "macho de vitrina": el duro cruce entre Cecilia Moreau y Fernando Iglesias en Diputados.

Mientras se trataba un apartamiento del reglamento a pedido de Graciela Camaño, murmullos e idas y vueltas empezaron a escucharse entre los micrófonos de la Cámara. Moreau no tardó en responder a lo que, ella explicaría, fueron insultos hacía ella de parte de Iglesias: "Por qué no me decís de frente 'pelotuda' como me estás diciendo por lo bajo".