Diputados: desde LLA no descartan la "rediscusión" de algunas medidas del DNU

"Me llama la atención que no lo hicieron nunca con los demás presidentes como (Fernando) De la Rúa, (Adolfo) Rodríguez Saá, (Eduardo) Duhalde, incluso Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner o el ex presidente (Néstor) Kirchner, también. Me llama la atención que no hubo críticas de la bancada opositora", agregó en relación al accionar de la central obrera.