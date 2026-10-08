Diputados: piden informes al Gobierno por fondos no registrados de AySA

El diputado Martín Aveiro presentó un proyecto para que el Ejecutivo explique por qué no se registraron inversiones por $42.935 millones vinculadas al crédito del Banco Mundial para el Sistema Riachuelo.

El diputado nacional Martín Aveiro presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre irregularidades detectadas en la registración de fondos vinculados con AySA y el Sistema Riachuelo , en particular inversiones por unos $42.935 millones asociadas al préstamo BIRF 9252 otorgado por el Banco Mundial.

La presentación se produjo tras una investigación publicada por Ámbito , firmada por el periodista Julián Maradeo, que reveló que la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del crédito otorgado por el Banco Mundial y detectó una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto .

En los fundamentos del proyecto, Aveiro menciona expresamente la publicación de este medio y reclama que la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas expliquen los motivos de la falta de registración, las partidas involucradas y las razones operativas que pudieron haber generado la omisión.

El legislador también pidió determinar qué impacto pudo tener la falta de registración sobre la valuación patrimonial de AySA y sobre la Cuenta de Inversión del Estado Nacional. Entre los interrogantes figura si la situación pudo haber generado una subvaluación de activos capaz de distorsionar los balances formales de la compañía.

Además, solicitó explicaciones sobre los desfasajes detectados entre los sistemas de registración financiera y documental utilizados por el Estado, y pidió saber si las anomalías señaladas por la AGN ponen en riesgo el mantenimiento del préstamo BIRF 9252 , pueden representar un incumplimiento ante el Banco Mundial o provocaron penalidades o demoras en desembolsos.

El proyecto también reclama conocer si se iniciaron sumarios administrativos para deslindar responsabilidades entre las autoridades de la unidad ejecutora y las áreas contables involucradas.

La investigación de Ámbito había informado que los fondos fueron adelantados por la Tesorería General de la Nación para que AySA afrontara pagos vinculados con las obras y que posteriormente debían ser restituidos con recursos del préstamo. Sin embargo, al cierre de 2025 el reembolso continuaba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros.

Según el informe de la AGN citado por este medio, los estados financieros del proyecto "no presentan razonablemente la situación financiera" al 31 de diciembre de 2025, por lo que los auditores emitieron una opinión adversa.

Aveiro advirtió además que, si las respuestas oficiales permitieran determinar que la omisión no respondió a un simple desfasaje administrativo sino a una eventual maniobra deliberada, las actuaciones deberían ser puestas a disposición de la Justicia. El diputado mencionó en los fundamentos la posible existencia de delitos contra la administración pública, aunque condicionó cualquier denuncia a lo que surja de la información que entregue el Ejecutivo.

El planteo se conoce mientras avanza el proceso de privatización de AySA. La investigación de Ámbito señaló que la inconsistencia contable podría tener consecuencias sobre la valuación y la transparencia financiera de la compañía, en momentos en que el Gobierno busca transferir el control de la empresa a manos privadas.