Diputados reactiva negociaciones: jefes de bloque se reúnen para delinear la agenda del Congreso + Agregar ámbito en









Tras la pausa por la visita de León XIV, los jefes de bloque del oficialismo y los espacios dialoguistas se reunirán este jueves a las 14 en Diputados. El Presupuesto 2027 y el resto de los proyectos pendientes estarán sobre la mesa de negociación.

El Congreso se reactiva tras la visita del Papa. Mariano Fuchila

Tras la pausa legislativa por la visita del papa León XIV, el oficialismo buscará reactivar este jueves la agenda parlamentaria y retomar las conversaciones con sus aliados en Diputados. A las 14, los jefes de bloque de La Libertad Avanza y de los espacios dialoguistas mantendrán un encuentro para definir los próximos pasos en el tratamiento del Presupuesto 2027, uno de los principales objetivos del Gobierno para el cierre del año legislativo. La reunión se realizará en las oficinas de Martín Menem, quien estará ausente por un viaje a Corrientes junto a Karina Milei.

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La negociación estará encabezada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto con las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, además del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del otro lado, los bloques aliados llegarán con una serie de reclamos sobre la distribución de recursos para las provincias, el financiamiento universitario, las partidas para discapacidad y cuestiones impositivas. El oficialismo necesita acercar posiciones para conseguir las firmas del dictamen y llevar el proyecto al recinto, con el 18 y el 25 de noviembre como fechas posibles.

El encuentro también funcionará como punto de partida para ordenar el resto de la agenda legislativa antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. Entre los proyectos pendientes aparecen la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas y la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

Presupuesto, Malvinas y Banco Central, los temas que vuelven a la agenda del Congreso. @DiputadosAR El Gobierno llega al cierre de las sesiones ordinarias con reformas pendientes y lejos de su meta legislativa Al Congreso le quedan dos semanas de sesiones ordinarias y el gobierno de Javier Milei enfrenta una cuenta regresiva para avanzar con los proyectos que prometió impulsar durante el año. La meta inicial del Presidente era alcanzar 90 leyes, pero el oficialismo consiguió hasta ahora apenas tres sanciones significativas durante este período: la reforma de la Ley de Glaciares, Inocencia Fiscal II y los cambios al régimen de Zonas Frías. El 30 de noviembre finalizará el período ordinario y varias iniciativas podrían quedar para el próximo año o pasar a sesiones extraordinarias.

En Diputados, entre los principales asuntos pendientes aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la institucionalización de un mercado de carbono y las modificaciones a las leyes de Salud Mental y Biocombustibles.

Milei busca acelerar el tratamiento de sus proyectos pendientes en el Congreso. Casa Rosada También figura el Presupuesto 2027, aunque su tratamiento requerirá una convocatoria a extraordinarias, debido a que todavía no cuenta con un texto definitivo ni dictamen de comisión. A su vez, el oficialismo busca avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas, que ya obtuvo dictamen y establece sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina. El Gobierno pone fecha a su apuesta para suspender las PASO El Gobierno mantiene sus expectativas de avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y confía en conseguir la media sanción antes de que finalice el período de sesiones ordinarias. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que el oficialismo trabaja para reunir los apoyos necesarios para impulsar la reforma política. En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la Cámara baja sostuvo que la iniciativa se encuentra en etapa de negociación en el Senado y se mostró optimista respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. "Vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere", afirmó. Menem reconoció que el resultado dependerá de conseguir los votos necesarios y de que los legisladores acompañen la propuesta en el recinto. En ese sentido, estimó que durante las próximas dos semanas podrían avanzar con la media sanción.

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