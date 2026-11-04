Intendentes no descartan ir a la Corte Suprema en reclamo por los subsidios al transporte

Unos 80 jefes comunales de diferentes provincias y partidos políticos participaron de la comisión de Asuntos Municipales para exigir un reparto “más federal” de los fondos. Acusan al Ejecutivo de incumplir con la el reparto de los fondos que se recaudan con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Además, pidieron que el Javier Milei dé marcha atrás con el desmantelamiento del plan de salud.

Cerca de 80 intendentes de diferentes provincias y partidos políticos reclamaron este miércoles en Diputados por un reparto “más federal” de los subsidios al transporte , luego de que el gobierno de Javier Milei aumentara los fondos para el AMBA. Con el cordobés Daniel Passerini a la cabeza, los jefes comunales no descartan ir a la Corte Suprema: denuncian que el Ejecutivo incumple con la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos . Además, los referentes municipales exigieron que el gobierno de Javier Milei dé marcha atrás con el desmantelamiento del Programa Remediar .

Pasadas las 12, la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados recibió a intendentes de diferentes localidades y partidos políticos . La convocatoria, impulsada por la cordobesa Carolina Basualdo , presidenta de ese cuerpo de trabajo y diputada de Provincias Unidas, originalmente tenía como objetivo abordar el desmantelamiento del Programa Remediar.

Esto es luego de que el Gobierno dispusiera el fin del programa Remediar y anunciara la creación de un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares. En otras palabras, el gobierno nacional pasa de cubrir 126 a 6 medicamentos (todos para enfermedades cardiovasculares) a aquellas personas que no tienen obra social ni prepaga. Los gobernadores y jefes comunales dan por descontado que este recorte recaerá sobre sus espaldas.

Pero a este reclamo se le sumó la decisión del Poder Ejecutivo –resolución mediante– de actualizar los subsidios a los colectivos del AMBA, lo que representa $38.840 millones extra a las empresas del área metropolitana . Una vez más, el reclamo de los intendentes se hizo sentir. Piden –tal cual sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández– un reparto federal de los fondos para el subsidio del transporte público.

Pablo Javkin , intendente de Rosario, expresó su “preocupación” por el desmantelamiento de Remediar, y aseguró que la medida tomada por Nación –sin ningún tipo de correspondencia fiscal– recaerá sobre los municipios . Según estimó, la decisión representa un recorte que ronda los $13.500 millones .

Además, el rosarino cuestionó que el Ejecutivo no solo haya recortado los subsidios al transporte, además de ponerles un tope, sino que Milei decidió subsidiar a la oferta –en lugar de la demanda– exclusivamente en el AMBA. "Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público. Y lo decimos porque ese costo o lo afrontan los municipios o lo afrontan los usuarios del servicio de transporte interior", consideró Javkin.

Más adelante, el intendente destacó que Nación también les cobra el IVA, “que, por supuesto, los municipios no tenemos en quién descargar”. En este sentido, indicó: “O sea que además sobre la prestación de esos servicios que antes prestaba la Nación se nos carga con el costo del impuesto al valor agregado".

Cerca de 80 intendentes expusieron en Diputados.

"En Rosario, en el año 2017 vamos a destinar $155.000 millones estrictamente al pago de IVA a Nación, en muchos casos, sobre el servicio que antes prestaba Nación. Entonces, no solo nos hacemos cargo del servicio", remató Javkin.

Rossana Chahla, médica, exministra de Salud y actual intendenta de San Miguel de Tucumán, apuntó contra la reducción del Programa Remediar dispuesta por el gobierno de La Libertad Avanza. Detalló que la resolución del Poder Ejecutivo representa un ajuste del 95% del programa que rige desde hace más de 20 años. “Acá se ha tomado una medida sin estudiar una política pública”, dijo la tucumana. Además, destacó que su provincia recibió un 83% menos de botiquines respecto del 2024.

“Esto no es salud pública”, dijo la intendenta, quien aseguró que los intendentes se enteran de las decisiones del Ejecutivo a través de resoluciones. En el cierre de su alocución, la tucumana pidió que se defienda el Plan Remediar.

“El remediar existe en la Argentina desde el 2002”, dijo la intendenta de Paraná Rosario Romero para recalcar que se sostuvo a lo largo de los años y diferentes gobiernos, porque, según definió, era un “buen programa” hecho por sanitaristas. “Quienes hoy creen que sacando el Plan Remediar van a hacer economía, al contrario, van a generar mayor deterioro, porque van a provocar mayor crecimiento de enfermedades que las podemos prevenir desde los centros de salud primaria”, consideró Romero.

A propósito del transporte, la intendenta destacó que “el transporte público no es un lujo”, por lo que se deberían haber sostenido los subsidios. “El subsidio no es un pecado, ayuda a sostener un sistema de transporte público”, agregó la intendenta, para luego cuestionar que se hayan congelado los beneficios de la SUBE.

Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud, cuestionó al jefe de la bancada de La Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni, por mandar auditorías pero no pagar las deudas del PAMI. "Yo fui una de las que fueron a reclamar a PAMI conjuntamente con colegas de mi provincia, y me mandaron una auditoría, la palabra favorita de este gobierno nacional. Yo les quiero contar a los diputados de la Libertad Avanza que estén aquí, que no sé si quedó alguno. Yo les quiero contar que yo no tengo ningún problema que me auditen, yo quiero que me paguen".

"Les vengo a decir, el diputado (Gonzalo) Roca me tiene bien vista, al igual que el diputado Bornoroni, que como una represalia me mandaron una auditoría a mi localidad con 9 personas de Buenos Aires que viajaron en avión con todo pago y que gastaron más de $9 millones, que era lo que me debían en ese momento. A mí no me importa que me auditen, porque tengo absolutamente todo habilitado, todo en orden, pero todavía estoy esperando que me devuelvan el resultado de la auditoría".

"Hoy vinimos acá porque se mutiló el Plan Remediar, que es una conquista de los argentinos luego de la crisis de 2001 para cuidar a la gente. Ese derecho adquirido quedó de 129 medicamentos a seis medicamentos. Ese botiquín tiene un efecto colateral porque los afiliados del Pami van a hospitales y centros de salud a pedir esos medicamentos", dijo el intendente de Córdoba Capital Daniel Passerini.

"Hay U$S 460 millones para el AMBA, contra $0 para el interior. No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país. Este impuesto tiene un destino federal que se incumple desde la Nación", agregó el cordobés.

"Los municipios estamos hartos pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos", remató.

Tras su exposición, en diálogo con la prensa, Passerini señaló que desde el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) que él preside, están "analizando ir a la Corte Suprema". Según explicó el intendente, el Gobierno incumple con el principio de reparto de lo recaudado con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La contrapropuesta que le hace el intendente a Nación es que "eliminen el ICL y bajamos 35% el pasaje (de colectivos)".