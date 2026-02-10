Reforma laboral: Luis Caputo busca revancha en la mesa política de Javier Milei Por Ezequiel Rudman + Seguir en









Jornada clave para el Gobierno por la reforma laboral. Se define el texto final del proyecto, formato de la sesión y otro round en la interna de LLA.

Luis Caputo se expone nuevamente ante la mesa politica de Karina Milei por la reforma laboral luego de tener que ceder en la ley de Presupuesto. Presidencia

Luis "Toto" Caputo se arriesga a sufrir una nueva derrota. No sólo ante el Congreso sino también al interior de la mesa política de Javier Milei que se reúne hoy en Casa Rosada para definir el texto final de la reforma laboral. El Gobierno nacional cuenta con los votos de los gobernadores aliados para aprobar en general ese proyecto en la sesión de este miércoles en el Senado pero no tiene garantizados los apoyos para blindar la baja del impuesto a las ganancias para sociedades que golpea la recaudación en las provincias.

En la mesa chica del Presidente late una pulseada intestina. El ministro de Economía viene de ceder ante la mesa política que integran Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich en el debate de la ley de Presupuesto 2026. Caputo tuvo que ceder en el Senado en las sesiones extraordinarias de diciembre al rechazo opositor del artículo 75 del capítulo XI establecía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Esa disposición, incluida a pedido del Ministro de Economía para blindar el equilibrio fiscal, detonó la pax legislativa en relación a los gobernadores y bloques aliados que mantenía la Casa Rosada para aromar la primera ley de Presupuesto de la era Milei.

La derrota de Luis Caputo A pesar de la furia inicial de Caputo por esa derrota, tras la aprobación del proyecto en Diputados sin la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario por el rechazo opositor, los mercados reaccionaron con una suba de acciones en Wall Street y una pronunciada baja del riesgo país. Con esos fundamentales, la mesa política logró volantear la amenaza presidencial de vetar el Presupuesto y avanzó en el Senado aceptando los cambios que implicaban una expansión del gasto público en también en el Senado.

Con ese antecedente del Presupuesto 2026 "retocado" por los gobernadores aliados y los bloques opositores aún fresco, la mesa política deberá definir hoy si elimina o no de la reforma laboral el capítulo que modifica el régimen de ganancias para las sociedades afectando la recaudación por coparticipación en unos $1,7 billones. Ese es el escenario más optimista mientras que en el peor de los casos podría alcanzar los $ 4,6 billones de acuerdo a un informe elaborado por AEFIP. Mientras Caputo endurece su postura, se evalúan distintas alternativa con tal de no ceder a cielo abierto nuevamente en la pulseada por el equilibrio fiscal en el Congreso. Desde coparticipar una porción del impuesto al cheque hasta la promesa del ministro del Interior, Diego Santilli, de la creación de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo que compensarían la caída de la recaudación que dejaría la sanción del artículo 191.

Mensaje al Senado En ese contexto, y a pesar de las versiones que indicaban que la Casa Rosada estaría dispuesta a retirar de la ley de reforma laboral el capitulo de ganancias que resisten los gobernadores aliados, el gobierno nacional dejo trascender esta mañana un endurecimiento de su posición a través de una entrevista radial de Santilli. "Tenemos un dictamen aprobado en comisión con muchos votos. Yo creo que la ley sale. Veo a los ciudadanos a favor de tener labor y de tener menos impuestos. En esa línea están también los gobernadores. Hay un diálogo de ida y vuelta sobre los pilares que fija el Presidente sobre equilibrio fiscal, bajar impuesto y generar empleo formal", aseguró el ministro del Interior.

Consultado sobre la posibilidad de ceder a los cambios reclamados por aliados en relación al régimen de ganancias sobre sociedades, Santilli aseguró que "estamos firmes y decididos a una modernización laboral y a bajar impuestos. Nosotros seguimos insistiendo en esa posición clara y contundente". El mensaje llega en una jornada clave para la La Libertad Avanza: además de la reunión de mesa política en Casa Rosada, hoy a las 15:00 habrá reunión de labor parlamentaria en el Senado donde Victoria Villarruel junto a Patricia Bullrich y a los jefes de bloque deberán definir el diseño de la sesión de este miércoles, incluida la posibilidad de votar en particular el proyecto de modernización laboral artículo por artículo o por capítulos. El anzuelo de la reforma laboral Desde el oficialismo argumentan que si sale la reforma laboral, baja el riesgo país y los gobernadores podrían rollear su deuda en mejores condiciones. Además destacan que se descomprimiría también en los distritos la industria del juicio, favoreciendo la producción, la generación de puestos de trabajo e inversión a nivel local, además del interés que tendrían las provincias en desentenderse de las negociaciones paritarias y habilitar las convenios colectivos por empresa o región entre empleador y trabajador como vía para bajar la litigiosidad y los conflictos con los gremios. Luego del encuentro de labor parlamentaria, a partir de las 18, habrá reunión de bloque de La Libertad Avanza ya con el texto final del proyecto definido y con el formato final de la sesión que definirá no sólo el arranque del año legislativo del gobierno nacional sino también la puja interna en la mesa chica del Presidente. Con 20 votos libertarios en la Cámara alta, LLA depende de los gobernadores aliados para llegar al piso de 37 manos alzadas que blinden la aprobación de la iniciativa.