Discapacidad: Gobierno confirma que está "en proceso de baja" de 200.000 pensiones

" La Agencia hoy está enfocada en lo que son las pensiones porque es el grueso, tiene un impacto presupuestario muy grande y las irregularidades son muy llamativa. Estamos auditando caso por caso: citamos a todos los beneficiarios y los revisa un cuerpo médico que nos dice si reúnen el 66% de incapacidad o no. Aparte de eso, ya hicimos todo el trabajo de escritorio, que es el cruce de datos para ver si corresponden o no, y a partir de eso hoy estamos en proceso de baja de 200.000 pensiones", dijo el funcionario en una rueda de prensa de la que participó Ámbito .

El Gobierno está determinado a mantener el déficit cero en todas las áreas del Estado. En ese marco, la letra del Presupuesto 2025, tiene una reducción del 52,6% interanual en el ítem “Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa”.

Según señaló el titular de ANDIS, "hoy no se puede estimar cuánto va a ser el ahorro total porque hay que auditar a todo el padrón de beneficiarios", aunque aseguró que va a "pelear para que el dinero ahorrado quede en el área de discapacidad". "Hay pedidos que todavía no se respondieron", argumentó.

Para el Gobierno "el sistema como está planteado hoy es inviable desde todo punto de vista". "Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte, no hay un efectivo control de las prestaciones y la demanda de los prestadores es cada vez mayor", argumentó y aportó una curiosa comparación: "De hecho, hace poquito publicó un informe la Superintendencia de Servicios de Salud de donde se deduce que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a tres viajes ida y vuelta a la luna por mes".

Herencia recibida

De acuerdo a los datos brindados por Spagnuolo, bajo la gestión de Alberto Fernández se otorgaron 390 mil pensiones por discapacidad. "El incremento fue más o menos de 250.000, porque en el medio tenés bajas por fallecimientos", explicó. .

El funcionario admitió que está recibiendo presión para terminar la auditoría: "Nosotros lo estamos tomando con mucha calma, no es con calma en el sentido de desidia, sino que queremos hacer las cosas bien. Ya se hizo rápido y se hizo mal. El grueso, que es el norte del país, lo queremos tener para abril o mayo. Hay ciudades que están plagadas de discapacitados, eso refleja, más allá de lo que haya ocurrido en la gestión anterior, que también hay un problema en quienes otorgaron esas pensiones y las dependencias locales".

"En La Rioja, Tucumán y algunas ciudades puntuales, se otorgaban pensiones de a mil, mil quinientas, dos mil pensiones, que se juntaba la gente en un gimnasio por ejemplo y se otorgaban las pensiones. En ese sentido, el Gobierno elevó una denuncia contra Alberto Fernández y el ex director de ANDIS, Fernando Galarraga que está tramitando fiscal Gerardo Policita. Esta semana la fiscalía solicitó un informe para acompañar la causa está en trámite.

A su vez, Spagnuolo asegura que encontró al arribar a la gestión "una agencia superpoblada". "Se redujo el personal un 30% aproximadamente y no solamente no se resintió el funcionamiento sino que se puso en marcha una agencia que no funcionaba", detalló.

Detuvieron a 14 prófugos que cobraban una pensión por invalidez

El Gobierno destacó este viernes que, en un operativo diseñado por la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia, “se logró capturar a 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral”.

"Durante el último periodo de Alberto Fernández los requisitos se ablandaron muchísimo, quedaron básicamente tres: tenés que ser argentino, si sos extranjero tener una residencia de 10 años y no estar en una situación de conflicto con la justicia; o sea dejaron tres requisitos y no los cumplían", remarcó Sapagnuolo.