Andrea Rincón acusó a artistas jóvenes de hacer ritos satánicos y cargó contra Milo j: "Está totalmente poseído"

La actriz y conductora cuestionó las letras y los ritmos que proponen los cantantes más reconocidos del momento.

Andrea Rincón hizo declaraciones muy controvertidas sobre varios artistas musicales nuevos de la escena a quienes acusó de “hacer ritos satánicos” desde el escenario.

La actriz y conductora cuestionó las letras y los ritmos que proponen los cantantes más reconocidos del momento. “Están comprando almas con la música”, lanzó. En una charla con Pía Shaw, la actriz dejó declaraciones que rápidamente generaron polémica en redes.

“Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes ”, manifestó.

Cuando la periodista le repreguntó por el tema, la actriz insistió: “Obviamente. Están comprando almas. Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes", remarcó.

Rincón dijo que no le interesa que crean que “está loca”. “Claramente está todo a plena vista”, sostuvo. Entonces, focalizó su mirada sobre uno de los traperos con más proyección. “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído" , sostuvo, enojada, en la entrevista que le dio a La Nación.

Luego, la actriz cuestionó lo que hizo Milo J en el escenario. “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?“, se preguntó.

La mediática, entonces, advirtió que sus palabras podrían ser usadas en su propia contra. “Yo diciendo estas cosas y claramente debo estar llena de alfileres en todos los altares. No tengo dudas”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2021243402843509059&partner=&hide_thread=false "Milo J":

Porque Andrea Rincón aseguró que está poseído y criticó la cultura umbanda de su familia. "¿Alguna vez lo viste sonreír? Está poseído". pic.twitter.com/CHA3LoFmHP — Tendencias (@TTendenciaX) February 10, 2026

En el final, hizo una reflexión aún más mística. “Tengo que caminar derecha porque en la primer puerta que abrí entra todo. La única opción que tengo es caminar derecha. El último año estudié Apocalipsis y si vos leés y estamos en los últimos tiempos, pero no son los tiempos que piensa la gente que es el fin de un ciclo y arranca otro, y arranca otro mejor. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo, porque les queda poco tiempo”, cerró.