Disturbios en el Congreso: el gobierno de la Ciudad demandará por los costos a los manifestantes

"Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería", señaló.

Macri, además, avaló la decisión del fiscal Stornelli de pedir la detención de los manifestantes liberados durante el fin de semana:

"Hubo gente que llevaba combustible en sus mochilas o una granada. Evidentemente hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Una cosa es cometer delitos y otra cosa es tratar de buscar que se suspenda una sesión que tenía como objetivo intentar repetir lo que algunos sectores consideraron el éxito de diciembre de 2017, que es impedir el normal funcionamiento de las instituciones. No los dejamos. Ahora tiene que investigar la Justicia".

jorge macri iaef.jpg Jorge Macri repudió los disturbios en el Congreso. IAEF

Macri sobre los detenidos por disturbios en el Congreso: "No son manifestantes"

Macri, además, expresó su postura sobre los manifestantes que fueron detenidos por los disturbios en el Congreso de la Nación mientras se trataba la ley Bases y diferenció a los manifestantes de quienes confrontaron con las fuerzas de seguridad.

"No me voy a meter en las decisiones individuales de la Justicia, pero yo creo que quienes cometieron desmanes y agresiones en la última marcha no son manifestantes, son delincuentes. Había gente que llevaba combustible en sus mochilas, o una granada. Hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Tenían como objetivo repetir lo que algunos sectores nombraban como el éxito de 2017", declaró.

Y agregó: "Cada caso de ahora en más lo sigue la Justicia, pero nosotros lo que si seguimos haciendo es entregar nuevas pruebas. El fiscal Stornelli en función de nuevas pruebas vuelve a pedir la detención de 14 de ellos. Si alguien fue detenido porque se había puesto violento en ese momento pero no fue parte de esos delitos de fuego o piedras, la Justicia tiene la tarea de dilucidarlo".