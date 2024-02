DNU: el Congreso vuelve a exigir la presencia de funcionarios

Según un sondeo realizado por Ámbito , hasta ahora los funcionarios prefieren no pisar el Congreso. Fuentes del entorno de Nicolás Posse señalaron a este medio que "no está previsto" que el Jefe de Gabinete concurra a la bicameral y que solo lo hará "cuando esté previsto por ley", es decir, cuando deba brindar su informe ante las cámaras.

El Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, no tiene previsto asistir al Congreso.

Tras el naufragio de la "Ley de Bases", el Gobierno intentará que el DNU 70/2023 presentado por el presidente Javier Milei no corra la misma suerte en el Congreso. En ese marco, esta tarde volverá a reunirse la comisión bicameral de Trámite Legislativo , a la cual fueron citados funcionarios del Gobierno para dar explicaciones sobre el megadecreto desregulación del oficialismo.

Respuestas similares se escucharon por parte del resto de los despachos consultados. En el Ejecutivo se muestran confiados ante un posible debate del proyecto. "Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido", dijo esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.