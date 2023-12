DNU: senadores del peronismo y del radicalismo rechazaron reformas de Milei

En vísperas de las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de enero, y ya establecidos los legisladores que representarán a la Cámara Alta en la Comisión Bicameral , el senador radical Maximiliano Abad consideró en radio Milenium que " estar en emergencia no implica que el Poder Ejecutivo tenga que absorber las facultades del Legislativo o que pretenda reemplazarlo. No estoy de acuerdo con la delegación de facultades en los términos que ha sido solicitada".

Finalmente, criticó las declaraciones de Javier Milei sobre el cobro de coimas: "Es muy peligroso, porque no es así de ninguna manera. Me parece que el gobierno lo que no quiere es generar puentes de conversación sobre estos temas".