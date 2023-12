La CGT y senadores de Unión por la Patria mantuvieron una reunión en jornada clave

El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) , Hugo Godoy , dio declaraciones a la prensa antes de ingresar a la reunión con los senadores de Unión por la Patria . "Si el Presidente no incorpora el análisis del DNU para que sea aprobado o desaprobado en la agenda legislativa extraordinaria, le reclamamos a los senadores que arbitren los mecanismos que sean necesarios, para que se rechace y no se le dé lugar a este intento del Presidente de la Nación de convertirse en un déspota que gobierne por decreto ", señaló.

En ese sentido, entendió que "no sería improbable" que el decreto sea evaluado por la Corte Suprema de Justicia: "Nosotros ya hemos presentado ante la Justica demandas de amparo e inclusive demandas penales por usurpación de funciones y abuso de autoridad del Presidente de la Nación, que incluso puede llegar a significar una infame traición a la patria por querer arrogarse funciones que no le corresponden de autoridad absoluta, afectando al interés del pueblo argentino".

Finalmente, se refirió a la movilización programada para el próximo miércoles: "Nuestra responsabilidad es multiplicar el esclarecimiento y las formas de participación de nuestra sociedad rechazando este decretazo. Por eso hemos convocado a una jornada nacional de lucha". En tanto al protocolo antipiquetes, dijo que "l as veredas en la ciudad de Buenos Aires son muy estrechas y va a haber mucha gente que no van a caber" y se preguntó: "¿A ustedes les parece este escenario de guerra y de despliegue policial un día de semana cualquiera en las puertas del Congreso, como nunca se ha hecho? Es vergonzoso. Lo que tratan es de intimidar a la opinión pública y no lo van a lograr" .

Dura advertencia del Ejecutivo al Congreso: "Deberán elegir entre lo que votó la gente o seguir obstruyendo este cambio"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, envió un mensaje al Congreso de la Nación en el marco del paquete de reformas que el presidente Javier Milei intenta impulsar contempladas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y en el paquete de leyes que enviará “en lo inmediato”.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero expresó: “Los diputados o senadores deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de la gente queremos”. “Apelamos a la buena voluntad y que estén a la altura de la circunstancia en el marco de urgencia en la que estamos”, remarcó.

A través de la publicación de un nuevo decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinariasque rige desde hoy hasta fines de enero para dar tratamiento al proyecto de ley “ómnibus” que incluye la revisión de las modificaciones el impuesto a las Ganancias, los cambios en la movilidad jubilatoria, entre otras.