Para CTERA, en la Ciudad de Buenos Aires "no se están respetando los protocolos"

"Se larga una vuelta a clases sin tener aprobados los protocolos, que serán discutidos hoy en la reunión del Consejo Federal de Educación, y luego los docentes la semana que viene discutiremos en el marco de las paritarias", explicó Alesso al hablar con El Destape Radio.

La referente sindical dijo que, "en algunas jurisdicciones, los Gobiernos están empecinados en volver a las aulas sin que estén dadas las condiciones", y sobre la Ciudad de Buenos Aires consideró que, en la administración porteña, hay una "constante búsqueda del marketing por sobre la importancia de la educación".

Alesso dijo que los requisitos de los docentes para una vuelta segura a las aulas pasan por "que se respete la situación epidemiológica, preservar la salud, que haya grupos pequeños de trabajo, una alternancia entre presencialidad y virtualidad e inversión educativa para garantizar condiciones edilicias".

Nicolas Trotta CTERA Baradel Alessio.jpg Los gremialistas de CTERA dialogaron con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. CTERA

La titular de Ctera indicó que estas cuestiones fueron tratadas en la reunión que la organización sindical mantuvo con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. "Planteamos la preocupación de lo que está pasando en Capital, y también en Chubut, donde hay una deuda de salarios con los docentes", remarcó.

En este marco, se cononció que el gremio de docentes porteños Ademys convocó este jueves a un paro de 72 horas para los días miércoles, jueves y viernes de la semana próxima. Los trabajadores nucleados en el gremio votaron por llevar adelante medidas de fuerza exigiendo mejores condiciones laborales y sanitarias de cara al regreso de las clases en el marco de la pandemia de Covid-19.

Sobre cómo serán los protocolos a nivel nacional, afirmó que "se van a tener que respetar las condiciones en todo el país" y, en este sentido, dijo que "la Ciudad de Buenos Aires no es una república independiente, y, si no están dadas las condiciones, no se va a poder comenzar".

Alesso recordó que "ya el año pasado volvieron muchas provincias a la presencialidad y se hizo con protocolos, con participación de los gremios y no tuvimos problemas. Se pueden hacer las cosas bien".

"Pero si tenemos un edificio que no está en condiciones -agregó- o no tiene agua, es una responsabilidad del Estado y no de los docentes. Se está tratando de delegar la responsabilidad que tiene el ministerio de Educación porteño en los docentes y directivos, y no es así".

Sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus afirmó por último que "para nosotros es importante que entre febrero y marzo se empiece a vacunar a una gran cantidad de docentes, de manera gradual, pero que haya fechas ciertas".