Donald Trump reveló quién será el director de la CIA durante su mandato

"Bill es un abogado inteligente y tenaz que me ayudará a impulsar nuestra agenda "America First" mientras lucha por la integridad electoral y contra el armamentismo de las fuerzas del orden", dijo Trump en un comunicado.

Ratcliffe, un estrecho aliado de Trump, fue director de Inteligencia Nacional al final de su primer mandato. Como director, fue acusado por demócratas y exfuncionarios de inteligencia de desclasificar inteligencia para que Trump y sus aliados republicanos la usaran para atacar a oponentes políticos, incluido Joe Biden, entonces rival de Trump por la presidencia, una acusación que la oficina de Ratcliffe ha negado.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ve como posible secretario de Estado al senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos. Con una postura férrea hacia la agenda trumpista, Rubio se perfila como el indicado para el Departamento de Estado a partir de enero y sería el primer latino en el cargo.

Ni Trump ni Rubio confirmaron el nombramiento, pero ya es dado por hecho por los principales medios estadounidenses, como 'The New York Times', 'The Washington Post' o CNN. El senador, de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos, ya forma parte de la comisión de Exteriores del Senado y llegó a sonar como potencial compañero de fórmula de Trump para las recientes elecciones.