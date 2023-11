Economista contradice a Milei y asegura que el respaldo de parte del PRO "no fue incondicional"

El economista Eduardo Amadeo , referente del sector del PRO que responde a Patricia Bullrich , contradijo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , al decir que el respaldo que tanto la titular de esa fuerza como el expresidente Mauricio Macri dieron al libertario "no fue incondicional".

Luego de las elecciones generales, MIlei había dicho que el respaldo que recibió de Bullrich y Macri era "un apoyo incondicional, no un acuerdo" político y remarcó que la dolarización " no se negocia ".

"No es un acuerdo: no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo", expresó el libertario.