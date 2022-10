El Frente de Todos presiona para eliminar las PASO: "Tenemos que convencer a Alberto"

EDUARDO WADO DE PEDRO 1 NA

Qué dijo Wado De Pedro sobre las PASO

En ese sentido, el ministros del Interior sostuvo: “Eso manifiesta la mayoría de los gobernadores e intendentes, que quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, apuntó de Pedro hoy.

Estas declaraciones se conocen un día después de la presentación de un proyecto en Diputados que prevé derogar las PASO. Esa iniciativa es encabezada por legisladores del interbloque Federal alineados con el oficialismo.

Los comentarios de Wado también tienen lugar tras las expresiones del propio Alberto Fernández, quien había manifestado su deseo para que las PASO se realicen, dada su pretensión para que las candidaturas se definan en las Primarias.

En contraposición, De Pedro marcó distancia de la idea de llevar adelante las PASO, ya que “la gente está para votar” y “las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada fuerza política”, afirmó.

La candidatura de Wado en 2023

En otra parte de las declaraciones a medios periodísticos, Wado De Pedro habló sobre su posible candidatura, algo que había deslizado el propio Máximo Kirchner días atrás, quien lo postuló como uno de los posibles nombres para ir en 2023.

Entre risas, el ministro expresó: “Veo que él me quiere muchísimo, se nota que tenemos una amistad muy fuerte”, tras los elogios de Kirchner.

Y agregó: “Participo de un espacio que no está pensando en cuestiones personales. No somos casta, vinimos a la política a transformar la realidad, el que piensa en términos personales es un individualista. Yo voy a hacer lo que me digan mis compañeros, voy a hacer lo que el peronismo necesite. Siempre quiero menos, no quiero más”, aclaró Wado hoy.