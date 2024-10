El camino de Diana Mondino en Cancillería: una gestión cargada de complicaciones

En ese momento, no explicaron los motivos de la partida de un nuevo funcionario del Gobierno, aunque afirmaron que "Mondino agradece y valora especialmente la labor realizada por el Embajador Leopoldo Sahores , así como la dedicación, profesionalismo y compromiso con los que desempeñó sus responsabilidades en esta etapa de la gestión".

Diana Mondino y Javier Milei.jpeg Javier Milei despidió a su canciller Diana Mondino.

Las controversias de Diana Mondino al frente de la Cancillería

En mayo de este año, Mondino realizó una gira junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno. En China, donde estuvieron con el objetivo de negociar el swap con el país asiático, la ahora ex canciller tuvo una desafortunada declaración al referirse a la investigación sobre la base China en la Patagonia: ''Nadie detectó que hubiera personal militar allí; son chinos, son todos iguales''.

''Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando'', había comenzado.

Luego, ante la consulta puntual sobre el personal militar en la base, declaró que ''nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí''. Y ahí, fue cuando agregó la polémica declaración: ''Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales''.

diana mondino wang yi china.jpg Mondino con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China.

Posteriormente, en el mes de julio, protagonizó un tenso cruce con un grupo de periodistas paraguayos, quienes le habían preguntado por la relación entre el presidente Javier Milei y su par brasileño Lula Da Silva. La funcionaria reaccionó y apuntó: "Ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio".

Los dichos de la Canciller en la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron condenadas. Incluso, los conductores del noticiero local que sacó al aire sus declaraciones, cuando volvieron al piso, consideraron que su respuesta fue "arrogante" y "desagradable".

"Ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio. No es una pregunta rigurosa, se requiere tener un mínimo de inteligencia para evaluarla", apuntó Mondino tras ser consultada por el vínculo entre los mandatarios.

En esa línea respondió: "¿Cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse?", cuestionó y remarcó: "Las relaciones entre las personas son diferentes a las relaciones entre los Estados", concluyó.

La polémica con las Islas Malvinas

El Ministerio de Defensa publicó el pasado 23 de octubre un comunicado donde llamó "Falklands" a las Islas Malvinas, tal como lo hace Gran Bretaña. El "error" ocurrió en un texto sobre la reunión que tuvo la canciller Diana Mondino con Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de un proyecto humanitario para identificar restos de combatientes argentinos caídos durante la guerra de 1982.

En el comunicado habían nombrado "Islas Falklands/Malvinas" cuando explicaron que la reunión tenía como objetivo reanudar las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas "durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982".

Cuando comenzaron las criticas, corrigieron el comunicado borrando Falklands del texto. Más tarde, directamente lo borraron del sitio oficial del Ministerio de Defensa.

Diana Mondino y Cruz Roja.png La canciller DIana Mondino junto al vicepresidente de la Cruz Roja Internacional (a su derecha).

Además, Mondino fue denunciada penalmente por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario” y “abuso de autoridad” por el acuerdo con Reino Unido firmado en septiembre que consiste en restablecer el vuelo regular desde San Pablo (Brasil) a las islas Malvinas, con una escala en la provincia de Córdoba, que había sido suspendido.

El acuerdo relanza el viaje semanal que parte de San Pablo (Brasil) a las Islas, con una escala mensual en la provincia argentina de Córdoba. “Cuestión no menor tampoco es el tenor de lo “anunciado – acordado- comunicado” pues se tratan temas referentes a nuestra soberanía, se trata con otra Nación con la cual sigue vigente el conflicto y el reclamo; y se trata de nuestro territorio en disputa por continuar usurpado, MALVINAS”, indicó la abogada.

La denunciante sostuvo que el comunicado Mondino- Lammy en cabeza de ambas cancillerías “bajo el ropaje de “comunicado de prensa o comunicado conjunto”, pretende esconder que en realidad es un Convenio o Acuerdo de entendimiento, y como tal, a la luz del Art 75 de la CN, debió haber sido tratado por el Congreso Nacional”.

Fue duramente criticada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había dicho que el acuerdo "propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares". Y dijo: "¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? "¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación", había expresado la vice y titular del Senado de la Nación, en su cuenta de X.