El cruce entre Cerruti y Waldo Wolff por el debate de candidatos a vicepresidente

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgabicerru%2Fstatus%2F1722441341454459338%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722441341454459338%7Ctwgr%5E6f9d9658ecc0052777772ee479e05e3837c2e76e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fgabriela-cerruti-llamo-violenta-a-victoria-villarruel-tras-el-debate-de-vicepresidentes-y-un-nid09112023%2F&partner=&hide_thread=false Cuarenta años de democracia y una candidata a vicepresidenta violenta, odiadora y negacionista.

Enorme tristeza país. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 9, 2023

El intercambio de mensajes no terminó ahí. Cerruti replicó: “De bancar a quien acaba de pedir la libertad de los genocidas no se vuelve. Querete un poco más”. A lo que el exdiputado nacional respondió: “De bancar a los que firmaron un memorándum con Irán no se vuelve. Que tengas buenas noches”.

Vale recordar que, en las últimas semanas, Wolff reveló que en el balotaje entre Massa y Milei, su voto iba a ir con la fórmula libertaria, luego de que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri marcaran su apoyo al economista tras perder en las elecciones generales del 22 de octubre.

Victoria Villarruel reiteró que "no fueron 30 mil" los desaparecidos

La candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, reiteró que "no fueron 30 mil" los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

En el debate de vicepresidentes que se desarrolló en el canal TN, aseveró que "no fueron 30 mil los desaparecidos" y reivindicó la figura de un condenado por delitos de lesa humanidad.

"Reconozcamos es que hubo víctimas del terrorismo de montoneros y el Ejército de Revolucionario del Pueblo (ERP). Por ejemplo, (Juan Daniel) Amelong, su padre fue asesinado por Montoneros y hoy está preso por delitos de lesa humanidad", señaló sobre el represor condenado.

El militar mencionado aparece en numerosos testimonios de sobrevivientes de la dictadura y fue parte de un grupo represivo de centros clandestinos de detención.

En el bloque de economía y trabajo, la abogada dijo que si son electos "van a bajar la inflación de un hondazo y a detener la emisión monetaria y el gasto público".

Sobre la propuesta de dolarización, Villarruel señaló que "los argentinos ahorran en dólares. Argentina es el tercer país en ahorro físico de dólares", y afirmó que si son gobierno "crearemos las condiciones para que los argentinos utilicen los dólares en el país y hagan su proyecto de vida en el país".