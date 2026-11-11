León XIV vuelve a su casa en América Latina: el reencuentro con su pasado pastoral en Perú y un operativo de 40.000 agentes

El Sumo Pontífice recorrerá localidades como Lima y Chiclayo, tras su paso por la Argentina. Muchos lo ven como una oportunidad de "reencuentro" en los sitios donde construyó buena parte de su historia pastoral.

Luego de su paso por la Argentina, el papa León XIV partirá rumbo hacia Perú , considerado su casa en América Latina. Allí, antes que como Pontífice, será recibido como " el padre Robert ", tras los años de servicio que brindó como pastor. Con una gran expectativa pública, el gobierno lleva adelante un amplio operativo de seguridad, con más de 40.000 agentes y sin la presencia de la presidenta Keiko Fujimori .

Mucho antes de ser León XIV, Robert Francis Prevost recorrió las ciudades peruanas como misionero, sacerdote y obispo. En su visita, pasará por las localidades de Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, entendida como una oportunidad de "reencuentro con el país donde construyó buena parte de su historia pastoral", indicó el medio local La República.

Su llegada también coincide con los primeros días de gestión de Keiko Fujimori , cuya administración aún "no consigue demostrar resultados contundentes frente a la inseguridad": en los últimos tres meses, la media de asesinatos fue de seis por día, según La República.

"El pontífice encontrará un país que necesita respuestas frente a la violencia, la desigualdad y la incertidumbre, pero también una población que conserva la expectativa de escuchar un mensaje de esperanza", indicó el medio.

Más de 37.000 policías y 1.000 de blindaje: el operativo de seguridad ante la llegada de León XIV a Perú

Más de 37.000 efectivos de policía serán desplegados en todo el país ante la llegada del Sumo Pontífice, en un operativo que comprenderá las localidades ya mencionadas, junto a Callao y Santa Cruz de Succhabamba. Además, contará con 272 vehículos, 576 motocicletas, cinco ambulancias, nueve helicópteros y tres aviones.

En Lima se previó la participación de 2.000 policías de tránsito para controlar las rutas, cierres y desvíos vehiculares. Por otro lado, el ministro del Interior, César Augusto Astudillo, instó a respetar las indicaciones policiales, evitar aglomeraciones y mantenerse hidratados.

Por último, el Ejército peruano puso en marcha la operación “León del Norte” para reforzar la seguridad durante las actividades previstas para los días 13 y 14 de noviembre. El despliegue contará con aproximadamente 1.000 efectivos militares que trabajarán en coordinación con la Policía Nacional.