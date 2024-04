El discurso de Javier Milei: elogios a Luis Caputo, referencias bíblicas, chicana al kirchnerismo, y el mensaje a los argentinos

El mensaje de Javier Milei a los argentinos

"Quiero decir que nada de todo esto podría ser posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. No hay día que pase que no me asombre a mi, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío", expresó el Presidente en su mensaje directo a la población.