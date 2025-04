El duro cruce de Javier Milei a Hernán Lacunza: "En términos de libertad, te merecés una estadía en la Siberia de la URSS"

La pelea virtual comenzó el 13 de abril a raíz de un comentario en "X" del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que desmintió las palabras de Lacunza vertidas en una entrevista en LN+ en las que afirmaba que el plan original del Gobierno para el cepo era eliminarlo en noviembre de este año, posteriormente a las elecciones, pero que "se vieron obligados" a adelantar los tiempos. "Dejemosle las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos…", le dijo el actual funcionario.

1. Sé que excede a tu estricta responsabilidad, pero como miembro del gabinete aprovecho para decirte que la violencia ejercida desde el Estado es la más peligrosa, peor que la callejera entre pares, por la asimetría en el tamaño de los interlocutores. En… https://t.co/5AUOlPUIWo — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 17, 2025

Este jueves, el extitular de Hacienda durante el final del gobierno de Mauricio Macri recogió el guante y le pidió "no confundir ser "picante" con maleducado" y aseguró que "bardear a ciudadanos desde un cargo público, aunque sea menor, no es valiente ni gracioso". "No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo", se defendió.