El fotógrafo Pablo Grillo recibió un diploma de honor en el Senado

El caso de Pablo Grillo generó conmoción en la comunidad de reporteros gráficos, cuando fue herido en la cabeza por la acción del gendarme Héctor Jesús Guerrero , el 12 de marzo del 2025 en las inmediaciones del Congreso . Fue dado de alta el 13 de marzo de este año y la investigación por sus lesiones fue elevada a juicio oral . Ya recuperado, el fotoperiodista fue condecorado con el Diploma de Honor del Senado de la Nación.

La actividad contó con presencia de sus padres, colegas, sus representantes legales y miembros del equipo médico que intervino en su recuperación. También se expuso una muestra fotográfica con su obra. La actividad estaba prevista para realizarse el pasado 8 de mayo, en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, en el Salón Azul del Congreso, pero fue cancelada por decisión de la presidencia del Senado.

“Estamos en una época en la que hay que meterle el pecho. Si no le metemos el pecho, nos van a pasar por arriba”, planteó en la ceremonia Pablo Grillo, quien prometió "seguir poniendo la cámara donde hay que ponerla: en el pueblo”. El impulsor del reconocimiento, el senador Wado de Pedro (Justicialista), calificó el hecho como “un gesto de reparación" y remarcó que "la mirada de Pablo muestra lo que muchos quieren ocultar. En él reconocemos a todos los fotoperiodistas que cuentan la verdad que vivimos los argentinos y argentinas. Verlo hoy recuperándose, con esa enorme energía positiva, es una alegría y una esperanza".

Causa Pablo Grillo: elevaron a juicio al gendarme acusado

La jueza María Servini, cerró este martes la etapa de instrucción en cuanto a la responsabilidad del gendarme Héctor Jesús Guerrero, y elevó a juicio oral ese tramo de la causa. En la misma línea, ordenó extraer testimonios de la causa para continuar la investigación sobre la cadena de mando, en el episodio que tuvo como víctima al fotógrafo Pablo Grillo.

Investigación Pablo Grillo

El 5 de mayo desde la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), habían solicitado la elevación a juicio de Guerrero por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo, y abuso de armas agravado, por otros cinco disparos que realizó de forma prohibida durante la represión del 12 de marzo de 2025.

“Tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional. Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”, sostuvo la fiscalía e indicó que ese día, el imputado intervino en su carácter de e integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería.

Según se estableció a través de peritajes e informes, entre las 17:05 y 17:25, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes que se encontraban sobre Yrigoyen, en sentido a la calle Virrey Cevallos.

Para la fiscalía, los seis disparos generaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.