El Gobierno activa reuniones clave por los fondos de PAMI + Seguir en









Luis Caputo y Mario Lugones se reunirán este miércoles para evaluar la situación financiera de la obra social, mientras la obra social recibirá a las cámaras prestadoras en medio del reclamo por partidas atrasadas y una deuda que rondaría los $500.000 millones.

La reunión entre Luis Caputo y Mario Lugones se llevará a cabo este miércoles en el Palacio de Hacienda.

En medio de la creciente preocupación por la situación financiera del PAMI, el Gobierno prepara este miércoles una serie de reuniones clave para intentar contener la tensión con los prestadores privados de salud. Por un lado, las autoridades de la obra social recibirán a las cámaras que representan a clínicas, sanatorios y laboratorios de todo el país, mientras que en paralelo el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá un encuentro con el titular de Salud, Mario Lugones, para evaluar la situación del sistema. El cónclave entre ambos funcionarios se llevará a cabo desde las 17 en el Palacio de Hacienda.

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La doble agenda responde al fuerte reclamo del sector privado, que advierte por demoras en la actualización y envío de partidas. Según fuentes del sistema sanitario, la deuda acumulada con prestadores superaría los 500 mil millones de pesos, un monto que ya comenzó a impactar en la programación de cirugías, estudios y otras prestaciones para jubilados y pensionados. En varias instituciones aseguran que, ante la falta de liquidez, se están priorizando únicamente las urgencias.

La reunión entre Caputo y Lugones aparece como la instancia política central de la jornada, ya que allí se definirá si Economía amplía la asistencia financiera al instituto. En la Casa Rosada reconocen que la situación del PAMI se convirtió en uno de los focos más sensibles de la gestión sanitaria, especialmente de cara al comienzo del período invernal, cuando suele incrementarse la demanda en clínicas y sanatorios.

pami.jpg Prestadores de la obra social PAMI reclaman por una deuda del Gobierno. PAMI: nueva designación y respaldo político Tras la reunión que el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo el lunes con el ministro de Salud, Mario Lugones, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndico general del organismo. El nombramiento se conoció en un momento particularmente sensible para la obra social, atravesada por auditorías internas, reclamos por fondos y denuncias por presuntas irregularidades en distintas áreas de gestión.

Desde su nuevo cargo, Zicavo tendrá a su cargo el seguimiento y control de los procesos administrativos y financieros dentro del instituto, una función clave en un organismo que maneja recursos públicos destinados a millones de jubilados y pensionados en todo el país. En la Casa Rosada interpretan la designación como un movimiento orientado a reforzar los mecanismos de fiscalización interna en medio de la creciente tensión por la situación económica del PAMI.

En paralelo, el Gobierno salió a desmentir versiones sobre una posible salida de Lugones del Ministerio de Salud. Luego de que algunos medios pusieran en duda su continuidad a raíz de la crisis en la obra social, la cuenta oficial de la “Oficina de Respuesta Oficial” buscó cerrar la discusión con un mensaje categórico: “Mario Lugones no se va”. En el mismo pronunciamiento, el oficialismo defendió la gestión del ministro y atribuyó la situación actual al deterioro estructural heredado del sistema sanitario y del propio PAMI.