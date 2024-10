El Gobierno analiza opciones para auditar las universidades nacionales

El Gobierno sigue la "cruzada" por las universidades y confirmó que analiza opciones para auditar las 61 universidades nacionales a su cargo. Actualmente, una resolución de la SIGEN impide que se puedan auditar las universidades. En la red social X, Sandra Petovello confirmó que no sólo podría avanzar por anular esta resolución sino que también se barajan otras opciones.

La SIGEN confirmó la voluntad de “revisar la ejecución de dichos convenios para determinar si el objetivo de los mismos se ha cumplido, cuáles han sido los resultados, si la ejecución estuvo a cargo de la universidad o fue subcontratada a terceros y auditar la correcta y completa aplicación de los fondos entregados a la consecución de dicho objetivo”, afirmó el organismo en un comunicado.

El eje del conflicto según el Gobierno: la falta de auditorías

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, señaló: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta”.

Y agregó: “En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo 1 está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros 2 corresponden a períodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.

Ante la marcha a favor del fondo de financiamiento educativo que aprobó el Congreso, el gobierno de Javier Milei puso el foco en la cantidad real de alumnos regulares, otro punto de debate sobre la transparencia de las universidades.

"Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica", dijo el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Cómo se audita la UBA actualmente

La Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.

Al interior de las universidades existen unidades de control interno. Por ejemplo, en la UBA funciona la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA), que elabora y publica informes de auditoría de cada una de las facultades que integran la universidad.

El auditor general es designado por el Consejo Superior de la UBA, que está integrado por el rector, los decanos de las facultades y representantes de los claustros de profesores graduados y estudiantes. Los auditores adjuntos son nombrados por el rector. De acuerdo con el último informe de Planeamiento, la AGUBA cuenta con una dotación de 26 personas, entre auditores, directores, supervisores y secretarios.