Prime Video estrenó "Juntas o muertas", una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham que combina misterio, acción, humor y espionaje.
Octavia Spencer vuelve a Prime Video con un thriller que te atrapa desde el primer capítulo
Junto a Hannah Waddingham como co-protagonista, la producción mezcla humor y suspenso con una peligrosa fuga por Europa.
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La producción creada por Tessa Coates ya se encuentra en el Top 10 de lo más visto de la plataforma en Argentina y presenta una historia centrada en dos amigas que deben escapar después de descubrir un secreto que cambia por completo sus vidas.
¿De qué trata "Juntas o muertas"?
La historia sigue a Debbie Claybourne y Judith Burton, dos mejores amigas que llevan años compartiendo una relación basada en la confianza.
Sin embargo, todo cambia cuando Debbie descubre algo que Judith le ocultó durante mucho tiempo: no es una contadora forense, sino una asesina internacional entrenada para cumplir misiones peligrosas.
La revelación deja a Debbie frente a una realidad completamente distinta a la que imaginaba, y mientras intenta entender por qué mantuvo oculta su verdadera identidad, ambas quedan involucradas en una situación que las obliga a abandonar su vida cotidiana.
El problema aumenta cuando una persona misteriosa comienza a perseguirlas y aparecen nuevas amenazas relacionadas con el pasado de Judith. A partir de ese momento, emprenden una fuga por distintos lugares de Europa, donde deben escapar de quienes quieren encontrarlas.
Tráiler de "Juntas o muertas"
Reparto de "Juntas o muertas"
- Octavia Spencer como Debbie
- Hannah Waddingham como Judith
- Ed Skrein como Billy Donovan
- Calam Lynch como Sam
- Savannah Steyn como Queenie
- Jamie Parker como David
- Sylvia Hoeks como Ana
- Bill Nighy como el Director
- Jacky Ido como Jacques
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