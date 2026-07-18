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18 de julio 2026 - 09:00

Octavia Spencer vuelve a Prime Video con un thriller que te atrapa desde el primer capítulo

Junto a Hannah Waddingham como co-protagonista, la producción mezcla humor y suspenso con una peligrosa fuga por Europa.

La serie ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto en Prime Video.&nbsp;

La serie ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto en Prime Video. 

Prime Video estrenó "Juntas o muertas", una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham que combina misterio, acción, humor y espionaje.

La producción creada por Tessa Coates ya se encuentra en el Top 10 de lo más visto de la plataforma en Argentina y presenta una historia centrada en dos amigas que deben escapar después de descubrir un secreto que cambia por completo sus vidas.

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¿De qué trata "Juntas o muertas"?

La historia sigue a Debbie Claybourne y Judith Burton, dos mejores amigas que llevan años compartiendo una relación basada en la confianza.

Sin embargo, todo cambia cuando Debbie descubre algo que Judith le ocultó durante mucho tiempo: no es una contadora forense, sino una asesina internacional entrenada para cumplir misiones peligrosas.

La revelación deja a Debbie frente a una realidad completamente distinta a la que imaginaba, y mientras intenta entender por qué mantuvo oculta su verdadera identidad, ambas quedan involucradas en una situación que las obliga a abandonar su vida cotidiana.

El problema aumenta cuando una persona misteriosa comienza a perseguirlas y aparecen nuevas amenazas relacionadas con el pasado de Judith. A partir de ese momento, emprenden una fuga por distintos lugares de Europa, donde deben escapar de quienes quieren encontrarlas.

Tráiler de "Juntas o muertas"

Reparto de "Juntas o muertas"

  • Octavia Spencer como Debbie
  • Hannah Waddingham como Judith
  • Ed Skrein como Billy Donovan
  • Calam Lynch como Sam
  • Savannah Steyn como Queenie
  • Jamie Parker como David
  • Sylvia Hoeks como Ana
  • Bill Nighy como el Director
  • Jacky Ido como Jacques

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