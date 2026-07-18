Octavia Spencer vuelve a Prime Video con un thriller que te atrapa desde el primer capítulo + Agregar ámbito en









Junto a Hannah Waddingham como co-protagonista, la producción mezcla humor y suspenso con una peligrosa fuga por Europa.

La serie ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto en Prime Video.

Prime Video estrenó "Juntas o muertas", una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham que combina misterio, acción, humor y espionaje.

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La producción creada por Tessa Coates ya se encuentra en el Top 10 de lo más visto de la plataforma en Argentina y presenta una historia centrada en dos amigas que deben escapar después de descubrir un secreto que cambia por completo sus vidas.

¿De qué trata "Juntas o muertas"? La historia sigue a Debbie Claybourne y Judith Burton, dos mejores amigas que llevan años compartiendo una relación basada en la confianza.

Sin embargo, todo cambia cuando Debbie descubre algo que Judith le ocultó durante mucho tiempo: no es una contadora forense, sino una asesina internacional entrenada para cumplir misiones peligrosas.

La revelación deja a Debbie frente a una realidad completamente distinta a la que imaginaba, y mientras intenta entender por qué mantuvo oculta su verdadera identidad, ambas quedan involucradas en una situación que las obliga a abandonar su vida cotidiana.

El problema aumenta cuando una persona misteriosa comienza a perseguirlas y aparecen nuevas amenazas relacionadas con el pasado de Judith. A partir de ese momento, emprenden una fuga por distintos lugares de Europa, donde deben escapar de quienes quieren encontrarlas. Tráiler de "Juntas o muertas" Reparto de "Juntas o muertas" Octavia Spencer como Debbie

Hannah Waddingham como Judith

Ed Skrein como Billy Donovan

Calam Lynch como Sam

Savannah Steyn como Queenie

Jamie Parker como David

Sylvia Hoeks como Ana

Bill Nighy como el Director

Jacky Ido como Jacques

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