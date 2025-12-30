Qué se sabe del acuerdo entre EEUU y Bytedance por TikTok

El futuro de la reconocida plataforma de entretenimiento fue uno de los grandes debates digitales de 2025 en Estados Unidos, luego de que Trump endureciera su discurso contra el gigante tecnológico y amenazara con prohibirla. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que espera firmarse el 22 de enero de 2026.

TikTok, la red social controlada por el gigante tecnológico chino ByteDance , lleva más de cuatro años en el centro del debate político y regulatorio en Estados Unidos. Sin embargo, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 puso en el centro del debate la prohibición de la plataforma de entretenimiento en todo el territorio estadounidense. Luego de meses de tironeo, ambas partes llegaron a un acuerdo por la venta de su operación en dicho país a un consorcio de inversores locales.

A comienzos de este año, la aplicación sufrió incluso una interrupción temporal en Estados Unidos , que mantuvo en vilo a millones de usuarios antes de su rápida restauración. En febrero, TikTok volvió a estar disponible tanto en la App Store como en Google Play , mientras se intensificaban las negociaciones para definir su futuro en ese mercado.

En largos meses de negociaciones, distintos inversores compitieron por quedarse con la filial estadounidense . Tras la cuarta prórroga del plazo de prohibición impulsada por Donald Trump, la disputa llegó a su desenlace: la semana pasada, TikTok firmó formalmente un acuerdo para transferir parte de su operación en Estados Unidos a un consorcio de inversores locales .

El entendimiento se concretó casi tres meses después de que Trump firmara una orden ejecutiva que avaló la venta de las operaciones estadounidenses de la plataforma. Una semana antes, el propio mandatario había afirmado que el presidente chino, Xi Jinping, había dado su aprobación a un esquema que permitiría a capitales estadounidenses controlar TikTok en ese mercado. ByteDance, por su parte, aseguró públicamente que la aplicación seguiría disponible para los usuarios estadounidenses.

Se espera que la venta termine de concretarse el próximo 22 de enero de 2026.

Según un memorando interno de la empresa - citado por sitios especializados como Techcrunch - el grupo inversor que se hará cargo de TikTok está integrado por Oracle , la firma de capital privado Silver Lake y la compañía de inversión MGX . En conjunto, controlarán el 45% del negocio estadounidense, mientras que ByteDance conservará cerca del 20%.

La nueva sociedad estará inscripto bajo el nombre “TikTok USDS Joint Venture LLC”. Así, será la encargada de administrar las operaciones locales de la aplicación. Entre sus funciones figuran la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenidos y la integridad del software.

Oracle actuará como socio de confianza en materia de seguridad nacional y será responsable de auditar el cumplimiento de los compromisos asumidos. La empresa ya presta servicios de nube a TikTok y gestiona los datos de los usuarios en Estados Unidos, un vínculo que se remonta a 2020, cuando presentó una oferta para adquirir la plataforma.

De acuerdo con los términos del acuerdo, ByteDance no tendrá acceso a la información de los usuarios estadounidenses ni influencia sobre el algoritmo utilizado en ese mercado. El cierre definitivo de la operación está previsto para el 22 de enero de 2026.

Los datos de los usuarios: el gran conflicto entre TikTok y EEUU

El origen del conflicto se remonta a agosto de 2020, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir las transacciones con ByteDance. Un mes después, su administración intentó forzar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, con Microsoft, Oracle y Walmart entre los principales interesados.

Sin embargo, en ese entonces un juez federal bloqueó de manera temporal la medida, lo que permitió que la aplicación siguiera operando mientras avanzaba la batalla judicial.

TikTok Trump Finalmente, la gestión de Trump y Bytedance llegaron a un acuerdo y TikTok seguirá funcionando en EEUU. Reuters

La batalla volvió a cobrar impulso durante la administración de Joe Biden, con la seguridad de los datos de los usuarios norteamericanos como la principal preocupación de la Casa Blanca, quien llegó a ver un riesgo de seguridad nacional en el funcionamiento de la aplicación.

Tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley contra TikTok, el entonces presidente demócrata lo promulgó. La compañía respondió con una demanda contra el gobierno estadounidense, en la que cuestionó la constitucionalidad de la prohibición y denunció una violación de los derechos protegidos por la Primera Enmienda. TikTok negó de forma reiterada representar una amenaza para la seguridad nacional y sostuvo que los datos almacenados en Estados Unidos cumplen con la legislación vigente.

El escenario de ataque continúo durante la gestión de Trump quién amenazó en reiteradas ocasiones con prohibir la aplicación, aunque finalmente su parte negociadora se impuso durante 2025: fue el propio presidente republicano quién prorrogó - 4 veces - el plazo de las negociaciones para evitar la escalada del conflicto.