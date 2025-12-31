Las fotos y videos de las celebraciones por Año Nuevo en todo el mundo + Seguir en









Mientras Argentina aguarda por la llegada del 2026, otras latitudes ya celebran el inicio de un nuevo año calendario. Diferentes ciudades en el planeta realizaron festejos con shows de música y fuegos artificiales ante la presencia de cientos de miles de personas.

En distintas partes del Planeta ya comenzó el nuevo año. Para conmemorar la llegada del 2026, diferentes ciudades realizaron festejos públicos donde desplegaron shows de música y fuegos artificiales para las personas que se acercaron a celebrar entre fuegos artificiales, música y actividades tradicionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El primer territorio en cruzar la medianoche fue el atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, que recibió el 2026 a las 10:00 GMT. El archipiélago, integrado por 33 atolones dispersos en más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de océano, modificó su línea horaria en 1994 para unificar la fecha en todo el país. Ese ajuste colocó a Kiritimati - parte del Estado cuyo nombre se pronuncia “Kiribás” - como el punto más adelantado del mundo respecto del meridiano de Greenwich.

Las celebraciones de Año Nuevo en todo el mundo La cadena de celebraciones continuó en Nueva Zelanda. Auckland marcó el inicio del año a las 11:00 GMT con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo en torno a la Sky Tower, uno de los hitos urbanos del país. Horas más tarde, Sídney se convirtió en uno de los epicentros globales del festejo: a las 13:00 GMT (medianoche local), el puerto australiano desplegó su tradicional show pirotécnico, considerado uno de los más emblemáticos del mundo.

Nueve toneladas de fuegos artificiales cubrieron el cielo sobre el puente del puerto y la Ópera de Sídney ante cientos de miles de personas apostadas a lo largo de la costa. Sin embargo, la celebración estuvo atravesada por el duelo: a las 23:00 hora local, las actividades se interrumpieron para guardar un minuto de silencio en homenaje a las 15 víctimas del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach dos semanas atrás. En ese marco, el puente se iluminó con proyecciones de una menorá, una paloma y las palabras “unidad” y “paz”, mientras en estaciones de tren del centro se pidió a los pasajeros encender las linternas de sus teléfonos “para brillar en solidaridad con las víctimas y todos los afectados por el ataque”.

image Las celebraciones en Sidney se interrumpieron para guardar un minuto de silencio en homenaje a las 15 víctimas del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach. El acto conmemorativo antecedió al espectáculo principal de medianoche, en una ciudad que suele proclamarse como la “capital mundial del Año Nuevo”, pero que este año combinó celebración y recogimiento. Previamente, Sídney también había realizado una exhibición temprana pensada para familias.

En el noreste asiático, el cambio de año llegó a las 15:00 GMT. Japón dio inicio al shgatsu, el período festivo más importante de su calendario, que se extenderá hasta el 3 de enero. Millones de familias mantienen la tradición de comer fideos soba en Nochevieja y acudir a templos budistas, que esperan una afluencia masiva de fieles en los próximos días. En Corea del Sur, miles de personas se congregaron en el pabellón Bosingak, en Seúl, para presenciar la ceremonia de las campanas. La histórica campana de bronce resonó 33 veces a la medianoche, un rito vinculado a la cosmología budista que simboliza los 33 cielos y busca dejar atrás la mala fortuna para dar paso a un año de paz y prosperidad. En paralelo, fuegos artificiales iluminaron el cielo alrededor de la Lotte World Tower. China recibió el nuevo año con un espectáculo de tambores tradicionales en la Gran Muralla, pocas horas después de que el presidente Xi Jinping defendiera la paz global y reiterara el objetivo de “reunificación” con Taiwán. Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas se sumaron de manera casi simultánea a las celebraciones. image Fuegos artificiales, tradiciones y música: así se viven las celebraciones de Año Nuevo en el mundo. La secuencia global continuará su avance hacia el oeste, con Tailandia e India como próximas paradas, antes de trasladarse a Europa y, finalmente, a las Américas, completando así el recorrido planetario de una noche que combina festejo, memoria y expectativas renovadas. Los mejores videos de la celebración de Año Nuevo Fin de año Australia Así fue el festejo en Sidney, Australia. Fin de año Corea del Sur Corea del Sur también recibió la llegada de 2026. Fin de año China China dio la bienvenida al nuevo año a las 16:00 GMT. Fin de año Kamtchaka El presidente ruso, Vladimir Putin, compartió un mensaje de Año Nuevo donde destacó que cree "en la victoria" contra Ucrania. Fin de año Tokio La capital japonesa dio la bienvenida al nuevo año con tradiciones centenarias y festividades modernas.