El Gobierno celebró la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE: "Es una oportunidad para promover el desarrollo económico"

La Oficina del Presidente destacó la sanción en el Senado del tratado firmado entre los bloques comerciales. Aseguran que permitirá ampliar mercados y mejorará las condiciones de inversión en el país.

El presidente Javier Milei participó semanas atrás de la ceremonia de la firma del acuerdo en Paraguay.

El Gobierno celebró este jueves la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en el Senado de la Nación y lo calificó como “una oportunidad para promover el desarrollo económico". El proyecto fue sancionado con 69 votos a favor y solo tres en contra.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente , calificaron la sanción como “un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina” y aseguran que permitirá “consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

Para la Casa Rosada, el acuerdo, que se circunscriben en un contexto de las fuertes reformas económicas que impulsa Javier Milei, representa “una oportunidad para promover el desarrollo económico” y para "ampliar el acceso a los mercados”.

Tras el acuerdo, desde el Gobierno confían en que su implementación permitirá generar “condiciones favorables para la inversión” y, al mismo tiempo, fortalecerá “la competitividad de los sectores productivos” dentro de un marco de “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

Por el lado de las relaciones bilaterales, consideraron que es “un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la Nación”.

En el mensaje difundido minutos después de la votación, Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción. También envió un mensaje al resto de los países que deberán tratar la ley para que entre en vigencia.

En ese sentido, expresó el deseo “de que los Congresos de los demás países miembros avancen en su aprobación con la misma celeridad, a fin de permitir la pronta entrada en vigor de este Acuerdo estratégico”.

Con la sanción del acuerdo Mercosur-UE, el Gobierno aseguró que Argentina “reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”.

La iniciativa, aprobada esta tarde por el Congreso, busca destrabar una relación comercial históricamente trabada y establecer, de manera transitoria, una zona de libre comercio entre ambos bloques, mientras se completa el acuerdo de asociación definitivo.

Desde la óptica del oficialismo, el acuerdo representa un salto en la inserción internacional de la Argentina. Aseguran que permitirá un acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo, donde viven unas 450 millones.

Entre los cambios, afirman que permitirá una reducción progresiva de aranceles, reglas comunes para inversiones, servicios y compras públicas, y una señal política clara de alineamiento con las economías occidentales. En términos macroeconómicos, el Gobierno lo presenta como una herramienta para potenciar exportaciones, atraer inversión extranjera directa, abaratar insumos productivos y mejorar la competitividad sistémica.

Ganadores probables

1. Agroindustria exportadora

Quiénes: carne vacuna y aviar, arroz, maíz, pesca, frutas, miel, cítricos, biodiesel, economías regionales.

Por qué:

acceso ampliado y cuotas agrícolas,

reducción de aranceles y barreras sanitarias,

mercado europeo de alto poder adquisitivo.

Impacto político-económico: fortalecimiento del interior productivo y del lobby exportador alineado con el acuerdo.

2. Vino y alimentos premium

Quiénes: vitivinicultura y productos con indicación geográfica.

Por qué:

eliminación de aranceles,

reconocimiento de denominaciones y estándares.

Impacto: salto de posicionamiento internacional y mayor valor agregado regional.

3. Sectores que utilizan maquinaria e insumos importados

Quiénes: energía, minería, agroindustria, construcción industrial, tecnología aplicada.

Por qué: baja de costos de inversión.

Impacto: aumento de inversión y productividad.

4. Energía, minería y proyectos industriales complejos

Quiénes: GNL, petroquímica, metalurgia básica, procesamiento de minerales.

Por qué: transferencia tecnológica y financiamiento europeo.

Impacto: refuerzo del modelo extractivo-industrial con socios europeos.

5. Servicios basados en conocimiento

Quiénes: software, ingeniería, servicios profesionales.

Por qué: mayor facilidad para exportar servicios.

Impacto: crecimiento potencial si hay políticas locales consistentes.

6. Grandes empresas con escala internacional

Quiénes: multinacionales locales y grandes grupos exportadores.

Por qué: integración a cadenas globales y acceso a compras públicas europeas.

Perdedores probables o sectores bajo presión

1. Industria manufacturera orientada al mercado interno

Quiénes: metalmecánica liviana, electrónica básica, bienes de consumo industrial.

Por qué: competencia directa con industria europea más eficiente.

Riesgo político: sindicatos industriales y pymes urbanas.

2. Sector automotor (riesgo diferido)

Quiénes: terminales y autopartistas locales.

Por qué: apertura progresiva pese a plazos largos y salvaguardias.

Efecto esperado: reconfiguración productiva y posible concentración.

3. Pymes industriales sin escala exportadora

Quiénes: textiles técnicos, muebles, manufacturas livianas.

Por qué: competencia importada y baja capacidad de reconversión.

4. Sectores con alta protección histórica

Quiénes: calzado, indumentaria industrial, algunos rubros químicos y plásticos.

Riesgo: caída de márgenes, cierres o consolidación empresarial.

5. Empleo industrial urbano tradicional

No es un sector productivo, pero sí un actor social clave.

Efecto probable: tensiones laborales y transición forzada hacia otros sectores.

Sectores ambiguos